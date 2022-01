Sony OLED A80J TV – jak funguje s Google TV a PS5? [recenze]

Zdroj: Dotekománie

Sony kromě telefonů dělá také televize nebo PlayStation 5. Právě na jednu z televizí, konkrétně model Sony XR A80J, se dnes podrobněji podíváme. Zajímá nás především její systém Android s nadstavbou Google TV, jak funguje sám o sobě a jak spolaupracuje s mobilními telefony. Krom toho se zaměříme také na konektivitu a spolupráci i právě s konzolí PlayStation 5, kde Sony nedávno vydalo významnou aktualizaci vylepšující obraz právě na Sony OLED televizích.

Konstrukce a obraz

Na úvod si dovolím pár slov ke konstrukci a k obrazu. Testovali jsme konkrétně model Sony Bravia OLED XR-55A80J (který je téměř identický s modelem A83J), který je z modelové řady 2021. Jeho hlavní předností je právě OLED panel, přičemž se jedná o nejlevnější model s tímto panelem v řadě výrobce. Televize samotná nabízí velmi tenké rámečky kolem displeje a osobně se mi velmi líbí také řešení nožiček. Ty totiž mohou mít hned tři orientace. V první je panel v podstatě úplně na stole a nožičky daleko od sebe. V druhé jsou naopak pro užší police nožičky blíže k sobě. Nakonec ve třetí je televize více pozvednuta, aby pod ní byl prostor na soundbar.

Překvapilo mě, že na zádech je na samotnou obrazovku připevněn celkem velký plastový kryt, kde se schovává další technika. Například LG OLED 2021 má tento zadní prostor menší a i samotná obrazovka je tenčí. Na druhou stranu trochu vyšší tloušťka zajistí nejspíše vyšší odolnost.

Kvalita obrazu je jedním slovem vynikající stejně jako u jiných OLED panelů. Pokud si jednou zvyknete na absolutně černou barvu a kontrast OLEDu, už nejspíš nikdy nebudete chtít nic jiného. U Sony musím pochválit také velmi věrné zobrazení ve filmovém režimu. Jedinou menší nevýhodou OLED panelů v dnešní době (především u těch nižších řad) bývá nižší maximální jas. Osobně jsem u sebe doma nikdy neměl takovýto problém.

Oproti již zmíněné LG OLED (konkrétně sem porovnával s modelem B1) má Sony výrazně lepší reproduktory. Technologie Acoustic Surface Audio+, kdy hraje zvuk přímo z obrazovky se subwoofery je skvělá a je to znát především v basech. Ty na LG totiž téměř nejsou, zatímco Sony A80J dokáže vykouzlit opravdu příjemně znějící i tuto basovou část hudby.

Google TV

Co mě ale zajímalo nejvíc, byl systém Android TV, který je na nových televizích obohacen o prostředí pojmenované Google TV. Příliš nechápu toto označení Googlu, jelikož je to celkem matoucí používat takto dvě značky pro jednu věc.

Měl jsem spoustu zkušeností se systémem Android TV také na Sony televizi, ale na modelu z roku 2018. Tehdy ještě Google TV nebylo a celý systém vypadal odlišně. Tehdy byl také velký problém odezva – Android TV byl na mnoha modelech velmi pomalý.

To se ale hodně změnilo. Google TV minimálně na námi testovaném Sony XR A80J je velmi rychlý a dobře optimalizovaný. Vše je plynulé a prostředí také pěkně vypadá a z mých dojmů ho také hodnotím jako přehledné.

Jako mínus ale vidím jednoznačně absence větší přizpůsobitelnosti. To je něco, co dříve ve starém Android TV bylo zcela běžné. Nyní na Google TV si domovskou obrazovku bohužel nelze nijak upravit. Budete se tak muset smířit, že zde máte na první pozici Amazon Prime video a na druhé Apple TV, i když tyto služby třeba vůbec nepoužíváte. Na dalších pozicích je pak i Netflix nebo Youtube, které osobně vidím jako užitečnější. Vynucení pořadů z Amazon Prime hned v hlavní nabídce bez možnosti odebrání je ale skoro by se dalo říct trend, jelikož na televizi LG s webOS 6 je to také.

Jedinou možností, jak se zbavit nabízení pořadů ze streamovacích služeb, je zapnout tzv. Apps only mode. Ten ale vypne také možnost vyhledávat a najednou máte zase osekané rozhraní (viz obrázek vlevo níže).

Samotné prostředí je rozděleno na tři hlavní záložky – první ukazuje již zmíněné streamovací služby s odkazy na pár vašich aplikací. Všechny aplikace včetně možnosti stáhnout si další naleznete na další záložce. Třetí záložka je pak knihovna pro váš obsah. Líbila se mi také notifikační lišta (na obrázku vpravo výše), kde jsou rychlé odkazy a možnost spuštění prezentace pěkných obrázků z internetu (takových tapet).

Jelikož na pozadí je stále schovaný Android TV, díky čemuž si můžete stahovat aplikace z Google Play, kterých je dostatek. Není problém tedy mít aplikaci YouTube, Netflix, Amazon Prime, Apple TV, HBO GO, Spotify, VLC, internetový prohlížeč nebo hry, jako je Asphalt či emulátor PS1 a další.

Spolupráce s telefonem

Samozřejmostí je podpora standardu Chromecast, takže není problém cokoliv bezdrátově pohodlně sdílet do TV. Skoro samozřejmostí se také pomalu stává i podpora konkurenčního AirPlay, což je zvlášť zajímavé vzhledem k faktu, že systém televize je od Googlu. AirPlay jsem detailněji zkoušel a funguje naprosto bez problémů.

Připojení k TV je rychlé, při posouvání fotek se hned vše načítá a můžete také bezdrátově zrcadlit obrazovku třeba vašeho iPhonu. Pokud máte domácnost na HomeKitu, pak vás také jistě potěší možnost do ní TV přidat. Díky tomu můžete na dálku televizi vypnout a měnit vstupy.

Samotný ovladač k televizi je celkem velký a obsahuje mnoho tlačítek. Je však lehký a vyrobený z plastu. Stisk tlačítek je jistý, a jak jsem již zmiňoval, reakce systému v podstatě okamžitá.

PlayStation 5

Jelikož Sony vyrábí zároveň jak konzoli PlayStation 5, tak televize, může si dovolit spolupráci mezi těmito zařízeními velmi dobře optimalizovat. Nebylo to tak však od počátku, teprve v říjnu loňského roku výrobce představil nové označení „Perfect for PS5“. To obsahuje především dvě hlavní nové funkce, a to automatické mapování tónů HDR nebo automatický režim obrazu žánrů. Aktualizace obsahující tyto novinky vyšla ke konci roku 2021 na modely televizí X9J, X95J, X90J, X85J, X80J, A90J a také dnes recenzovaný A80J.

První funkce automatické mapování tónů HDR rozšiřuje samotné HDR, které samo o sobě vypadá jednoduše skvěle. Jakkoliv jsem dříve před OLED neviděl moc smysl v obsahu typu HDR, po přechodu na OLED televizi si vždy užívám obsah v HDR, který vypadá zkrátka ještě o něco lépe. Zde v případě PS5 a Sony OLED máme HDR optimalizované na míru a asi nejlépe novou funkci popíše obrázek níže. Jednoduše řečeno PS5 optimalizuje HDR pro konkrétní model televize, aby byla tato funkce dynamického rozsahu co nejlepší.

Druhou novou funkci pak ocení především uživatelé, kteří používají PS5 také pro sledování filmů a videí. Na běžném televizoru se totiž většinou při přepnutí na vstup s konzolí aktivuje herní obrazový režim, který optimalizuje obraz právě na hraní. Pokud si pak pustíte film, zůstane vám herní režim aktivní, a to nemusí vypadat u filmu tak dobře. Sony A80J pomocí funkce automatický režim obrazu žánrů dokáže detekovat, že na PS5 pouštíte film, a v tu chvíli vypne automaticky herní režim a aktivuje standardní.

Televizor samozřejmě dále podporuje standard HDMI 2.1, takže si můžete u některých her vychutnat výstup až ve 4K při 120 snímcích za sekundu. Funkce proměnlivé obnovovací frekvence (VRR – Variable Refresh Rate) však samotná konzole PS5 zatím nepodporuje, nicméně aktualizace přinášející tuto novinku má dorazit na začátku tohoto roku.

Co se mi osobně dále u dnes testované Sony TV líbí, je rovnou ikonka s logem PS5 při přepínání vstupů. Je to sice detail, ale třeba na LG OLED TV máte jen název konzole a nic víc. Dále mě potěšilo také možnost ovládat rozhraní PS5 pomocí ovladače od televizoru. Na hry to samozřejmě není, ale na procházení menu či multimédia je to super.

Zhodnocení

Televize Sony XR A80J je nejlevnější vstupenka mezi OLED u tohoto japonského výrobce a troufám si tvrdit, že většina lidí už ani vyšší model tolik nepotřebují či neocení. Naopak osobně pozoruji velký skok v kvalitě právě mezi LED a OLED. Kromě výborné kvality obrazu musím tuto televizi pochválit za skvělý zvukový výstup a nebo rychlý systém Google TV. Ten celkově funguje velmi dobře, bohužel jeho menší nevýhodou je nucení obsahu streamovacích služeb, které nepoužíváte bez možnost přizpůsobení těchto kanálů. Propojení s mobilním telefonem přes Chromecast nebo AirPlay funguje skvěle a potěší také implementace do chytré domácnosti HomeKit.

Líbí se mi také konečně využívání faktu, že Sony vyrábí jak televize, tak PlayStation 5, a doufám, že nové funkce pod označením Perfect for PS5 se budou ještě rozrůstat. Nakonec při srovnání s konkurencí není Sony A80J OLED TV vůbec levná záležitost. Cenovka pohybující se od 35 tisíc bude nakonec zápor pro mnoho zájemců, zvlášť když si můžete dopřát OLED i za nižší částky u konkurence. Ale nedostanete tak kvalitní zvuk, variabilní nožičky nebo vylepšenou spolupráci s PS5, která se navíc bude nejspíš ještě vylepšovat.



Domů » Články » Sony OLED A80J TV – jak funguje s Google TV a PS5? [recenze]

reklama reklama