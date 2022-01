Řada ROG Phone 6 unikla na internet, těšme se na drobné změny

Těsně před rokem, konkrétně v březnu 2021, jsme se dočkali nové ASUS řady ROG Phone 5, zahrnující modely ROG Phone 5, 5 Pro a 5 Ultimate. O několik měsíců později (v srpnu) jsme byli svědky aktualizovaných verzí s přídavkem s. A protože tu máme nový rok, unikly na internet 2D rendery zachycující další generaci ROG Phone 6 a 6 Pro.

ASUS ROG Phone 6 a ROG Phone 6 Pro působí na pohled velmi podobně, jako ROG Phone 5. Dojde však k okrajové změně ve fotoaparátech, sekundárním displeji a grafice zadního panelu. Řada ROG Phone 6 by měla mít trochu jiný design fotoaparátu. Půjde o horizontální kamerový ostrov s trojitým kamerovým systémem pro 6 i 6 Pro.

Je zajímavé, že sekundární displej na ROG Phone 6 by byl větší ve srovnání s POMOLED displejem ROG Phone 5. Tentokrát bude obrazovka vertikální na rozdíl od šikmého displeje na ROG Phone 5. Zajímavé je, že jeden z telefonů ROG 6 má větší displej a jinou grafiku zadní strany než ten druhý. Ve spodní části je také značka Republic of Gamers. Můžeme očekávat, že nadcházející telefony budou uvedeny na trh v následujících měsících, protože ROG Phone 5 debutoval v březnu 2021.

Zdroj: gizmochina.com

