GUG leden – čas nabrat energii

GUG.cz – jsme komunita lidí (dobrovolníků) se zájmem o nejnovější technologie. Jsme učitelé, podnikatelé, vývojáři, maminkatelky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, přednášky, workshopy a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

ZPRÁVY Z KOMUNITY

Máme radost, že jsme se před svátky mohli ještě společně setkat a bezpečně společně strávit čas, než jsme se uchýlili k pohádkám a cukroví. Již tradičně jsme hlasovali o počinu roku a failu roku a ocenili se navzájem v mnoha různých kategoriích. Velkým vítězem roku 2021 byli a jsou učitelé a učitelky, kterých si moc vážíme a těšíme se, co všechno letos zase vyvedou. // Stihli jsme uspořádat poslední DigiDays roku 2021, jeden pro neziskovky a druhý pro učitele a učitelky (odkazy na nahrávky streamu na YouTube). // O tom, kde všude naše členky a členové ještě pomáhají, si můžete přečíst v našem posledním článku na Medium.

NEJBLIŽŠÍ AKCE Nemáme

Ještě odpočíváme. Trávíme řízečky a bramborový salát a brousíme si kalendáře na tento rok. Ve druhé půlce ledna to ale rozjedeme, tak buďte připravení.

TIPY A TRIKY

První hudební videoklip, který si můžeš při-na-programovat podle svých představ. A ještě od Doja Cat. Mrk na DojaCode. // Chceš vypadat nebo si připadat hodně vytíženě? Se simulací tvé vytíženosti pomůže Busy Simulator. // Méně psát, více mluvit. K asynchronní komunikaci můžeš vyzkoušet rozšíření do Chromu Mote. // Nástroj pro nábor šikovných lidí? Dobře vypadá Willo. // OK Google, zazpívej mi písničku o tom, co Češi vyhledávali v loňském roce na Googlu.



