Jak spravovat oznámení v iOS 15 a iPadOS 15 [návod]

Upozornění na iOS 15 stále nejsou na tak vysoké úrovni, jako na Androidu, upřít ale Applu snahu s tím něco udělat nemůžeme. V posledním operačním systému se navíc notifikace posunuly na další úroveň, protože iOS 15 a iPadOS 15 usnadňují správu vašich oznámení. Můžete si tedy vybrat, kdy – a kde – uvidíte všechna vaše upozornění.

I když není pochyb o tom, že oznámení jsou velmi užitečná, příliš mnoho notifikací najednou může mozek zatavit, hlavně po ránu. Novinky v rámci iOS 15 / iPadOS 15 umožňují minimalizovat vyrušování během dne. V tomto článku vám ukážeme, jak změnit styly upozornění, nastavit druh upozornění a podobně.

Důležité: Všimněte si, že můžete přepnout i na časově citlivá upozornění, což umožní, aby se kritická upozornění zobrazovala, i když je váš iPhone ztlumený nebo používáte Focus, který upozorněním obvykle brání.

Pokud chcete, aby vám bylo pravidelně připomenuto, abyste zkontrolovali svá oznámení, aniž byste je dostávali, je pro vás funkce Souhrn oznámení ideální. Tato nová funkce vám umožňuje naplánovat, kdy se budou oznámení doručovat na vaši zamykací obrazovku, což může být užitečné, pokud si vyhradíte konkrétní časy dne, kdy chcete reagovat všechna upozornění.

Můžete také změnit způsob seskupování oznámení při doručení na domovskou obrazovku. Pokud jsou seskupena automaticky, jsou všechna oznámení z konkrétní aplikace seskupena podle organizačních kritérií, jako je téma nebo vlákno. Pokud jsou seskupena podle aplikace, jsou seskupena všechna oznámení pro konkrétní aplikaci.

