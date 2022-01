Zdroj: PhoneArena

Digitální korunka (v angličtině Digital Crown) je nezbytnou součástí hodinek Apple Watch. Používá se totiž pro navigaci v rámci rozhraní systému watchOS. Pravdou ale je, že v podstatě od první verze zařízení se DC (Digital Crown) nikam neposunul. Na povrch se však dostal nový patent odhalující plány Applu pro nadcházející generace.

Apple Watch

Apple Watch by se v blízké budoucnosti mohly dočkat optických senzorů umístěných právě v místě DC. Nové senzory by umožňovaly uživateli pohybovat se v rozhraní systému watchOS. Apple by díky nim také efektivně odstranil potřebu DC a snížil tak počet hardwarově pohyblivých částí v chytrých hodinkách.

Hodinky by se tedy ovládaly pomocí gest a pohybem. Logicky by vstupem pro gesta byly optické senzory. Takový krok by umožnil Applu další možnosti – třeba zvětšit baterii nebo přidat další senzory (díky odstranění hardwarové korunky). V neposlední řadě optický senzor také otevírá možnosti pro měření různých dalších biometrických údajů, jako je srdeční frekvence, frekvence dýchání, úroveň okysličení krve, odhad objemu krve a krevní tlak.

Zdroj: gizmochina.com



Domů » Články » Digitální korunku u Apple Watch nahradí gesta

reklama reklama