AirPods Pro 2 poskytnou bezztrátový zvuk a nabíjecí pouzdro s reproduktory

Zdroj: MacRumors

Minulý rok jsme se dočkali pouze aktualizované základní řady AirPods. Apple si tak AirPods Pro 2 nechává pro letošek. Bylo jen otázkou času, než se na internetu začnou objevovat podrobnosti o připravované generaci. Analytik Ming-Chi Kuo ve své zprávě popisuje některé klíčové funkce sluchátek.

AirPods Pro 2

AirPods Pro 2 bude podle prognĂłz opÄ›t velmi populárnĂ­. KromÄ› silnĂ© poptávky ale oÄŤekávejme takĂ© novĂ© funkce, vÄŤetnÄ› ALAC (podpora pro Apple Lossless) audio a nabĂ­jecĂ­ho pouzdra, kterĂ© bude schopno spustit zvuk – pro zvĂ˝raznÄ›nĂ­ lokality. JednoznaÄŤnÄ› bude nabĂ­jecĂ­ pouzdro schopno spustit zvuk pĹ™es aplikaci Find My, kde uĹľivatel bude moci aktivovat umĂ­stÄ›nĂ­ sluchátek. Pokud tedy ztrácĂ­te ÄŤasto vÄ›ci, tohle pro vás bude velmi uĹľiteÄŤnĂ©. Pouzdro by tedy mÄ›lo obsahovat otvory pro reproduktor.Â

Všechny souÄŤasnĂ© produkty AirPods nepodporujĂ­ bezztrátovĂ˝ zvuk. Je to proto, Ĺľe sluchátka pĹ™ehrávajĂ­ zvuk skrze Bluetooth, kde je omezenĂ­ kodeku AAC. Vyšší kvalita souboru Apple Lossless Audio Codec ale umoĹľnĂ­ streamovánĂ­ hudby přímo do AirPods, ÄŤĂ­mĹľ by se obešla technologie Bluetooth a tĂ­m byl umoĹľnÄ›n bezztrátovĂ˝ poslech. Ale je takĂ© dost moĹľnĂ©, Ĺľe Apple pouĹľije další alternativnĂ­ Ĺ™ešenĂ­.Â

Sluchátka druhĂ© generace by se mÄ›la doÄŤkat takĂ© novĂ©ho designu a uvedena na trh majĂ­ bĂ˝t ve ÄŤtvrtĂ©m ÄŤtvrtletĂ­ letošnĂ­ho roku.Â

Zdroj: macrumors.com



