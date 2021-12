Apple Watch Series 7: rychlé nabíjení dělá velký rozdíl [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Rychlé nabíjení je třešnička na dortu. Nové chytré hodinky Apple Watch Series 7 se vyznačují především větším displejem bez změny velikosti konstrukce. Kaliforňané je také vybavili funkcí rychlého nabíjení, ale to se týká spíše oblasti vylepšení nejnovějších hodinek od Applu. Komu by se změny ještě mohly vyplatit, zjistíte v naší podrobné recenzi.

Dobrou zprávou pro zájemce je, že cena hodinek zůstala stejná. Na druhou stranu, oproti předchůdci Series 6 se nejedná o žádné rozsáhlé změny a Apple hodinkám dal pouze jemný facelift.

Apple letos nabízí široký výběr modelů. Kromě dvou velikostí displeje (1,6 a 1,8 palců) je možné zvolit i různé materiály pouzdra od hliníku a nerezové oceli, v zahraničí je k dostání také titan. Každý materiál se logicky odráží od konečné ceny. V redakci jsme testovali základní 45 mm model s hliníkovou konstrukcí. Jak si můžete všimnout z přiložené tabulky, cena hodinek startuje na obvyklých 10 990 Kč.

Konstrukce a výbava – na Apple Watch Series 7 se toho moc nezměnilo

Nejviditelnějšími změnami jsou větší displeje u obou modelů, které nabízejí lepší poměr obrazovky k povrchu. Na první pohled jsem si toho nevšiml, ale vedle mých Apple Watch Series 5 je rozdíl více než dramatický. Větší displej se mi líbí, díky tomu jsou hodinky o něco větší a 45mm model vyčnívá, a to i přesto, že všechny konstrukční rozměry zůstaly nezměněny. Apple pouze zvětšil displej na 1,8 palce. Překvapilo mě, že se nezměnila ani tloušťka hodinek, byť byla implementována silnější vrstva ochranného skla a o něco větší baterie.

Patrně největší výběr barev a kombinací nabízí hliníková verze, kterou jsme testovali. Je k dispozici v barvách Midnight (černá), Polar Star (stříbrná), Zelená, Modrá a PRODUCT(RED). Ti, kteří preferují nerezovou ocel, si mohou vybrat mezi grafitem, stříbrem a zlatem. Titanové hodinky jsou dostupné v barvách Space Black a Titanium (nejsou součástí českého trhu!).

Na zadní straně, která je vyrobena z keramiky, je umístěna řada senzorů sestávajících ze zelených, červených a infračervených LED diod, které jsou doprovázeny čtyřmi fotodiodami, které měří obsah kyslíku v krvi. Optický snímač srdečního tepu (3. generace) měří srdeční frekvenci a rytmus a je zde také elektrický snímač srdečního tepu, který využívá EKG aplikace.

Pokud jde o konektivitu, Apple Watch Series 7 podporují dvoupásmovou WLAN (2,4 a 5,0 GHz), Bluetooth 5.0, UWB a NFC pro Apple Pay. Už i na našem trhu je možné zakoupit variantu s Cellular, který podporuje jediný operátor T-Mobile. Data se pak aktivují pomocí eSIM, takže budete moci přijímat zprávy nebo volat bez iPhonu.

Čím dál více se mi líbí fakt, že Apple používá recyklované materiály. Patří mezi ně hliník, wolfram v Taptic Engine, prvky vzácných zemin v magnetech a cín v SiP. Apple Watch jsou navíc chráněny před vodou až do hloubky 50 metrů (podle normy ISO 22810:2010) a také proti prachu (IP6X).

Nastavení a běžný provoz – Apple Watch nyní i AssistiveTouch

Apple Watch Series 7 dorazily s novým systémem watchOS 8, který byl poté během našeho testování aktualizován na verzi 8.1. K nastavení hodinek potřebujete jen iPhone s iOS 15 nebo vyšším. To znamená, že hodinky můžete spárovat s iPhonem 6s a novějším. Alternativně může Apple Watch Series 7 konfigurovat i jiný člen rodiny, což je novou funkcí (u starších modelů jsem si této možnosti nevšiml). I když stále musíte používat vlastní Apple ID, nemusíte nutně používat svůj vlastní iPhone. Jakmile hodinky totiž přiblížíte k iPhonu, jsou přímo rozpoznány a proces nastavení může začít bez jakýchkoliv komplikací. Moc příjemná věc.

Pokud se bude jednat o vaše první hodinky, kromě mnoha předinstalovaných aplikací můžete také přímo přenášet aplikace, které odpovídají aplikacím již nainstalovaným v iPhonu. Navigace v systému se pak provádí pomocí kapacitního dotykového displeje, který je doplněn digitální korunkou poskytující diskrétní haptickou zpětnou vazbu.

Zdroj: Dotekomanie.cz

Zajímavou novinkou je funkce AssistiveTouch. Ta umožňuje navigaci na hodinkách sevřením pěsti nebo přitlačením palce a ukazováčku proti sobě. Dokáže také rozlišovat mezi jednoduchými nebo dvojitými gesty, což má za následek celkem čtyři nové možnosti zadávání. V každodenním provozu funguje překvapivě dobře a je zvláště praktická, když máte volnou pouze jednu ruku. V jiných situacích je přímý vstup přes dotykovou obrazovku většinu času rychlejší. Funkci musíte v nastavení nejprve aktivovat.

Zdroj: Dotekomanie.cz

Ciferníky lze samozřejmě konfigurovat přímo na hodinkách, nebo pomocí aplikace Watch na iPhonu. Stačí přiložit prst na aktuální ciferník (na hodinkách) a dostanete se do nabídky, kde můžete snadno ciferník změnit. Korunka slouží také jako kontakt pro EKG, umožňuje procházet nabídkami, e-maily nebo menu, a dokonce ji lze použít i pro přiblížení v aplikaci Fotoaparát. Tlačítko na straně hodinek lze použít jako přepínač aplikací (multitasking), což vám umožní přepínat mezi vašimi oblíbenými aplikacemi nebo naposledy použitými aplikacemi, vše záleží na nastavení. Pokud budete chtít vyvolat platební metodu Apple Pay, stačí dvakrát stisknout tlačítko na pravé straně (nikoliv korunku). Právě rychlé a snadné placení je pro mě u Apple Watch dlouhodobě nejoblíbenější funkcí. Hodinky jsou mimochodem schopny načíst další karty, případně slevové kupóny do Starbucksu. Jsou totiž spárovány s iOS aplikací Apple Wallet.

Oproti předchozím generacím se v rámci ovládání a nastavení vůbec nic nemění. Výše uvedené zkušenosti jsou určeny hlavně prvním uživatelům.

Volání a zprávy

Apple Watch Series 7 jsou rovněž vybaveny reproduktorem a mikrofonem a pro telefonování nemusíte nutně vlastnit Cellular verzi. Dokud je iPhone připojený k hodinkám, lze přes ně hovor zvednout a komunikovat. Když k hodinkám nejsou připojeny třeba AirPods, musíte si vystačit s možnostmi reproduktoru. V tichém prostředí jde podle mě o velmi dobrou alternativu, zvláště když nemůžete používat ruce nebo máte smartphone mimo dosah. Mikrofon je rovněž dostatečně výkonný. Ruchy okolního prostředí jsou však stěží odfiltrovány a pro zachování vašeho soukromí je také nutné klidné místo.

Zprávy jsou přeposílány všemi obvyklými aplikacemi pro tento druh komunikace. Zprávy označené jako přečtené se automaticky označí i na iPhonu. Text a emotikony se zobrazují ve své běžné velikosti a vzhledu a pouze u fotek nebo videí se zobrazuje rozmazaný náhled. Pokud je nainstalována odpovídající aplikace pro hodinky, můžete nejen reagovat pomocí předdefinovaných standardních odpovědí, ale také používat textový vstup. K tomu slouží i funkce Scribble, kdy musíte každé slovo kreslit písmeno po písmenu, nebo můžete využít i hlasové diktování. Úplná klávesnice je zatím dostupná pouze pro anglický jazyk a můžete ji aktivovat změnou nastavení země například na Spojené státy.

Displej – Apple Watch Series 7 s většími OLED panely

Do redakce nám dorazila největší 45mm varianta, která poskytuje 1,8palcový OLED displej s rozlišením 448 x 368 pixelů. Displej je oproti starším generacím jasnější, což mohu osobně potvrdit. Například mezi Apple Watch Series 5 a Series 7 je rozdíl skutečně znatelný. To znamená, že obsah lze vždy snadno přečíst, a to i venku. Dobrá je také stabilita pozorovacího úhlu hodinek.

Zdroj: Dotekomanie.cz

Zkusil jsem aktivovat funkci Rezerva, abych viděl, zda se maximální jas sníží. Skutečně jsem plného jasu nedosáhl, což zní logicky. Ovšem kolem 600 cd/m² je více než dostačující hodnota v tmavé místnosti. V našem hliníkovém případě je panel z přední části chráněn Ion-X sklem, které je odolnější než v případě Apple Watch Series 6. Sklo by tak mělo poskytovat větší ochranu. Pokud zvolíte modely s nerezovým nebo titanovým pouzdrem, je váš displej chráněn safírovým sklem. Ve srovnání s předchůdcem se šířka rámečku snížila ze 3 na 1,7 mm (z ~0,12 na 0,07 palce). Opět je podporována i funkce Always-on.

Zdraví a fitness – Optimalizace softwaru pouze pro Apple Watch Series 7

Jde-li o fitness funkce, hardware letošní generace se od řady Series 6 nezměnil. Chytré hodinky umožňují měřit srdeční frekvenci a určit hladinu kyslíku v krvi nebo saturaci (SpO2). Nadále je také možné vytvořit elektrokardiogram (EKG), který je schopen detekovat fibrilaci síní, což je opět známka zvýšeného rizika mrtvice.

Prostřednictvím mikrofonu můžete také sledovat hladinu okolního hluku, což funguje skvěle, ale po nějaké době začne být funkce spíše otravná. Proto ji vždy deaktivuji. S hodinkami jsem si mohl také velmi dobře monitorovat spánek, přičemž podrobná data mi poskytla iOS aplikace Zdraví. Apple Watch bohužel nenabízejí možnost měření krevního tlaku, což je funkce, na kterou mnoho uživatelů čekalo. V tomto ohledu byl Samsung s Watch 4 rychlejší.

Cíle činností

Hodinky od Applu perfektně motivují k denním pohybovým cílům. Máme tu tři kroužky aktivity nazvané Pohyb, Cvičení a Stát. Kromě kroků určuje i uraženou vzdálenost a vystoupaná patra. Spotřebované kalorie se počítají ze součtu všech aktivit včetně tréninků. Srdeční frekvence, hladina kyslíku v krvi a počet dechů lze měřit automaticky.

Zdroj: Dotekomanie.cz

Hodnota VO2max se během tréninku pouze odhaduje a vyžaduje, abyste spustili režim pěšího, turistického nebo běžeckého venkovního tréninku. Určuje také rychlost při stoupání do schodů, délku kroku a dobu podpory bipedu a můžete také aktivovat rozpoznávání pádů.

Srdeční frekvence, srdeční rytmus a saturace krve kyslíkem

Na rozdíl od Series 6 je nyní aplikace EKG k dispozici přímo na hodinkách. Kdo si nechce neustále zaznamenávat tep a saturaci krve kyslíkem, může vše omezit v nastavení na ruční měření, které je pro EKG tak jako tak nutné. Obecně v testech Series 6 prokázaly velmi dobrou přesnost měření srdeční frekvence. Vzhledem k tomu, že senzory a hardware jsou téměř totožné, mělo by to platit i pro generaci Series 7.

Zdroj: Dotekomanie.cz

Sledování spánku

Sledování spánku u Apple Watch Series 7 zůstává ve srovnání s předchůdcem téměř nezměněno. Záznam není nijak zvlášť detailní a rozlišuje pouze čas strávený vleže a fáze spánku, ale mezi spánkovými fázemi samotnými není žádný rozdíl. Záznam je však překvapivě přesný a navíc máte možnost zaznamenat tepovou frekvenci, saturaci krve kyslíkem a rychlost dýchání za minutu. Jednou z výhod nové technologie rychlého nabíjení je, že nyní osm minut nabíjení stačí k záznamu osmi hodin spánku. Obzvláště rychlé nabíjení je jedna z nejlepších novinek v rámci AW Series 7. K tomu ale více později.

Záznam tréninku

Nativní aplikace na hodinkách podporuje řadu druhů sportů a také dokáže automaticky rozpoznat některé aktivity. S watchOS 8 přibyla například jízda na kole venku. Ti, kteří naskočí na kolo a jen vyjedou, budou po krátké době dotázáni, zda má být spuštěno monitorování. Pokud si dáte pauzu, jakýkoli typ tréninku lze přerušit nebo jej můžete ručně pozastavit. Kromě zastavení relace vám stejná nabídka také umožňuje aktivovat ochranu vstupu pro kontakt s vodou, takže voda nebo déšť, které se dostaly na obrazovku, nemohou způsobit vstupy na dotykovou obrazovku.

Ti, kteří si během aktivity nechtějí brát svůj telefon, ale přesto rádi poslouchají písničky nebo audio knihy, je mohou zpřístupnit offline. Zvuk pak můžete poslouchat přes Bluetooth sluchátka. Záznam tréninku zahrnuje vzdálenost trasy, spotřebované kalorie, průměrnou rychlost, výškový rozdíl, tepovou frekvenci a další. Pokud chcete z různých důvodů získat podrobnější data, doporučuji se porozhlédnout v App Storu, kde si lze stáhnout kvalitní aplikace třetích stran.

Výkon a výdrž baterie – rychlé nabíjení dělá velký rozdíl

Apple Watch Series 7 používá Apple S7 SiP. System-in-a-Package využívá dvoujádrový procesor, který pracuje na frekvenci až 1,8 GHz a obsahuje 1 GB operační paměti a 32 GB vnitřní paměti. Kromě toho jsou integrované i čipsety U1 a W3, takže technická data by měla být shodná s předchůdcem S6. V benchmarcích zůstává čipset Apple za Qualcomm W4100, ale v každodenním provozu nabízí plynulý výkon bez zadrhávání.

Výdrž baterie

Troufám si říci, že obecně výdrž baterie je Achillovou patou hodinek od Applu. Zatímco konkurenti jsou často schopni zajistit několik dní provozu na jedno nabití, Apple uvádí výdrž baterie až 18 hodin. To je podle mě stále velmi málo, byť jsem se nikdy nesetkal se situací, kdy by se mi hodinky vybily.

Zdroj: Dotekomanie.cz

Během našeho testu jsme hodinky provozovali s neustále aktivním displejem a při středním jasu. Pokud jsem ráno hodinky sundal z nabíječky, před spaním jsem se pohyboval v rozmezí 36 až 39 %. V případě monitorování spánku jsem se ráno dostal na 23 až 25 %. I když je výdrž baterie poměrně podobná Series 6, velký rozdíl představuje integrovaná technologie rychlého nabíjení. Plné nabití trvá přibližně hodinu a půl (86 minut). Takže ti, kteří hodinky nabíjejí při ranním vstávání z postele při přípravě a snídani, mohou poté znovu začít používat plně nabité zařízení. Ostatně Apple udává, že se baterie dobije až na 80 % během 45 minut, což se i mně podařilo dosáhnout. V každodenním provozu je tato funkce skutečným plusem, i když delší výdrž baterie by byla rozhodně vítanějším prvkem.

Verdikt – více obsahu, zato málo změn

Se Series 7 Apple rozhodně neposunul hodinky na úplně novou úroveň. Dovedu si představit více změn, které by mohly hodinky skutečně posunout. Letošní generaci vnímám jako nutnou aktualizaci, dočkali jsme se rychlého nabíjení, většího a jasnějšího displeje. I když technologii rychlého nabíjení nelze považovat za inovaci, může v každodenním provozu znamenat značný rozdíl, zejména pokud chcete využívat všechny funkce hodinek naplno.

Rozsáhlé množství funkcí a zejména bezproblémová integrace do jablečného vesmíru představují největší přednosti Apple Watch. Můžete poslat jakoukoli zprávu, která se vám líbí, také do hodinek, a dokonce na mnoho z nich přímo odpovědět. Obsluha Apple Pay je dětská hra a užitečná u každé pokladny, zejména v době pandemie. Zdravotní údaje jsou velmi přesné, a přestože EKG není novinkou, lze jej stále nalézt jen u velmi malého počtu konkurentů. Hodinky navíc můžete používat k přehrávání hudby nebo k telefonování a ti, kteří zvolili mobilní verzi, to vše zvládnou i bez iPhonu.

Zatímco majitelům starších Apple hodinek se přechod na Series 7 může vyplatit, ti, kteří již vlastní hodinky řady 6, si mohou letos od nákupu odpočinout.

Za poskytnutí produktu děkujeme partnerovi Smarty.cz.



