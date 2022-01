Honor Watch GS 3 už brzy v prodeji

V první polovině srpna loňského roku jsme se dočkali chytrých hodinek Honor Watch GS 3. Honor u nových Watch GS 3 láká na osmikanálový senzor srdečního tepu, přičemž samotná data budou zpracovávat speciální AI algoritmy pro přesnější detekci a zobrazování. Dočkali jsme se přesnějších a rychlejších dat. Ačkoliv byly hodinky představeny, fakticky se do prodeje nikdy nedostaly.

Teprve až nyní se objevují zprávy o oficiálním prodeji. Veřejné testování hodinek začalo 24. prosince 2021 a pomalu se dostávají do obchodů v Číně. Uniklé fotografie odhalují elegantní černou variantu, kterou doplňuje řemínek z gumy, zatímco tělo má být kovové. Asi nelze očekávat, že by hodinky obsahovaly Wear OS od Googlu. Firma zřejmě zůstane u vlastního RTOS. Zatím si budeme muset počkat na bližší informace kolem Watch GS 3.

Jelikož se hodinky už testují mezi redaktory a hromadné kusy míří do prodejen, pravděpodobně je zahájení oficiálního prodeje na spadnutí.

Zdroj: gizmochina.com

