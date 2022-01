POCO M4 s 90Hz displejem a 64MPx fotoaparátem by mohl být představen již na začátku února

Poco M3 Pro 5G; Zdroj: Poco

Smartphone POCO M3 byl představen v loni na začátku února v Indii. Přinesl procesor Snapdragon 662, 6,53palcový FULL HD displej, 6 GB paměti RAM a fotoaparát s rozlišením 48 MPx. Jeho nástupce POCO M4 by mohl být spuštěn ve stejném termínu, tedy opět na začátku února.

POCO M4 bude představen pravděpodobně již příští měsíc

Spuštění začátkem února by pro tentokrát nemuselo být omezeno pouze na asijský trh, ale telefon by mohl být dostupný rovněž pro globální trhy. Telefon by měl přijít s displejem s obnovovací frekvencí 90 Hz a předpokládáme, že rozlišení bude opět FULL HD, nebo vyšší. Pod kapotou telefonu by měl tepat procesor od Mediateku.

Zařízení bude pravděpodobně vybaveno fotoaparátem s tříčočkovým kamerovým systémem sestávajícím z hlavního snímače s rozlišením 64 MPx a dále dvou snímačů s rozlišením 8 MPx a 2 MPx. Co se operačního systému týče, měl by telefon běžet na Androidu 11 s nadstavbou MIUI 12.5. Z pohledu technických specifikací je to vše, co v tuto chvíli víme. Je ale jasné, že čím více se bude blížit termín vydání, budou obrysy nového POCO M4 reálnější.

