Zdroj: Dotekomanie.cz

Po poměrně kontroverzní změně týkající se odebrání počítadla u palců dolů u videí jsme se dočkali náznaku, že některé prvky aplikace projdou designovou změnou. Youtube ale již delší dobu testoval nové ovládací prvky pro videa a nyní jsou již dostupná veřejně, ale i tak je někteří budou hledat marně.

Aplikace Youtube projde další designovou změnou

Novinka za peníze?

Aplikace Youtube má skryté ovládací prvky v samotném videu. První musíte kliknout do videa, abyste je vůbec viděli, následně můžete pozastavit přehrávání, skočit vpřed či vzad v seznamu, případně poklepat prstem na jednu ze stran, abyste posunuli video. Během chvíle ale zmizí.

V horizontálním módu navíc nemusí být dost místa a někdy se tak stane, že místo poskočení o 10 sekund vpřed přepnete na další video. To by měly řešit nové ovládací prvky. Ty se ukrývají pod menu a po jejich aktivaci se v dolní části pod videem zobrazí všechna tlačítka. Nejenže je zde kompletní název videa, ale máte zde i tlačítka pro poskočení ve videu, případně se nabízí možnost uložení do seznamu, přidání palce nahoru. Dokonce je zde možnost nastavení rychlosti ovládání.

Tato funkce je nyní k dispozici pro všechny, kdo si platí měsíční poplatek za Youtube Premium. Bohužel z nějakého důvodu ji nemají k dispozici běžní uživatelé. Nevíme, jestli dojde k nějaké změně, nebo se bude jednat i v tomto případě jen o prémiovou funkci.

Zdroj: 9to5google.com



Domů » Články » Youtube rozšiřuje nové ovládací prvky pro videa

reklama reklama