Herní konzole Razer poháněná novým čipem od Qualcommu se objevuje na snímcích

Qualcomm zřejmě spolupracuje se společností Razer na herní konzoli, který by měla být poháněna připravovaným čipem Snapdragon G3X. Konzole by měla být primárně určená pro herní vývojáře.

Snapdragon 8 Gen 1 oficiálně představen

Vývojářská herní konzole jako výsledek spolupráce Qualcommu a Rozeru

Uniklé snímky odhalují připravovanou herní konzoli, která nese název Snapdragon G3X Hendheld Developer Kit. Z toho vyplývá, že tato konzole bude primárně sloužit herním a softwarovým vývojářům. Vedle této novinky se také odhalují bližší specifikace očekávaného procesoru Snapdragon 8 Gen 1, který byl představen již dnes a měl by pohánět hned několik novinek mezi mobilními telefony.

Co se parametrů týče, tak by nová konzole měly přijít s OLED panelem s obnovovací frekvencí 120 Hz a podporou HDR. Dále by měla být vybavena display portem přes USB-C rozhraní, podporou 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 a podle dostupných informací by mělo zařízení umět streamovat hry. Do výbavy by měla dále patřit baterie s kapacitou 6 000 mAh a webová kamera s 1 080p rozlišením.

Jak jsme již psali, procesor Snapdragon 8 Gen 1 přichází se 4nm výrobní technologií což přinese ještě větší výkon, efektivitu a nižší spotřebu. Nový procesor by měl být o zhruba 20 % rychlejší a 30 % energeticky úspornější. GPU pak bude rovněž o zhruba 30 % rychlejší a 25 % energeticky úspornější, než předchozí generace.

V tuto chvíli není zatím jasné, kdy bude tato vývojářská konzole oficiálně oznámena, ale je zcela možné, že to bude již velmi brzy.

