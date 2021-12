Modelová řada Realme 9 pravděpodobně přinese čtyři nové telefony, očekávat bychom je mohli začátek roku

Zdroj: Dotekomanie

Společnost Realme obvykle vydává dvě modelové řady ročně. Letos ale kvůli nedostatku čipů musela společnost změnit plány a uvedení modelové řady Realme 9 odsunula až na příští rok.

Nové telefony Realme 9 pravděpodobně již začátkem příštího roku

Podle informací viceprezidenta společnosti – Madhava Shetha by měly být telefony Realme 9 uvedeny v první čtvrtletí roku 2022 v Indii. Podle zdroje by měla tato modelová řada čítat celkem čtyři nové telefony. Mezi ty budou patřit smartphony Realme 9, Realme 9 Pro, Realme 9i a Realme 9 Max a Pro Plus.

Před časem se v databázi IMEI objevil smartphone s označením RMX3393, což by měl být model Realme 9 Pro Plus. Mělo by se jedna o vlajkovou loď společnosti. Telefon by mohl přinést procesor Qualcomm Snapdragon 870 a AMOLED displej s vysokou obnovovací frekvencí. Jen pro zajímavost, model Realme 8 přišel s předním selfie fotoaparátem s rozlišením 1 080 pixelů, což bylo zatím v této oblasti nevídané. Lze tedy očekávat, že i Realme 9 přinese něco, co konkurence zatím nemá.

V tuto chvíli toho více z hlediska parametrů o plánovaných telefonech příliš nevíme, ale přepokládáme, že se informace o technických specifikacích budou objevovat stále častěji. V Indii budou telefony představeny pravděpodobně v únoru roku 2022 a je možné, že bude jejich uvedení rozděleno do dvou samostatných akcí.

Zdroje: gsmarena.com, 91mobiles.com



