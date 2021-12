Waze začne zobrazovat lokality nabíjecích stanic pro EV

S neustále rostoucí popularitou elektrických vozidel přibývají velké překážky. Jednou z nich je samozřejmě cena. Dalším problémem pro mnoho dnešních majitelů elektrických vozidel jsou nabíjecí stanice, které nebylo mnohdy kvůli mapovým podkladům jednoduché najít.

Proto počínaje tímto týdnem Waze spouští speciální kampaň se společností Volkswagen, která do aplikace Waze přidá možnost zobrazovat nabíjecí stanice pro elektromobily ve Spojených státech. Tedy vůbec poprvé v historii bude schopen Waze zobrazovat řidiči dostupné nabíjecí stanice.

„Je to pro nás naprosto úžasný okamžik, protože Volkswagen poprvé přináší do našich mapových podkladů lokality nabíjecích stanic pro EV,“ uvedl Jeffrey Kohl, šéf Wazu. Na oslavu partnerství s Volkswagenem umožňuje Waze uživatelům také změnit ikonu auta v aplikaci na Volkswagen ID.4 EV.

Zdroj: 9to5google.com

