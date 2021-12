Dnes si už ani nedokážeme představit, jak by náš život vypadal bez mobilního telefonu. Přitom naši rodiče a prarodiče takový život prožili a dnes mají spíše opačný problém – neví, co si s takovým zařízením počít, natož jaké koupit. Proto jsme vybrali ty nejlepší mobily pro seniory od značky Aligator, které zaujmou jednoduchým ovládáním, přehledným prostředím i tlačítkem přivolání pomoci.

Úplným základem mezi telefony pro prarodiče je Aligator SENIOR A321, který za 790 Kč nabídne velká tlačítka pro snadné ovládání, SOS lokátor, podporu dvou SIM i FM rádio. O něco pokročilejší je pak Aligator SENIOR A670 za 1 040 Kč, který mimo jiné patři i mezi nejoblíbenější seniorské telefony. A leckoho by mohl zaujmout také Aligator eXtremo R40 za 1 490 Kč, jehož hlavní předností je vysoká odolnost vůči vodě, prachu i pádům.

Nicméně Aligator má v nabídce i modernější kousky. Například Aligator D950 za 1 190 Kč se chlubí elegantním kovovým tělem, stále si však zachovává vzhled běžného tlačítkového telefonu. A pokud se vaši rodiče či prarodiče cítí na dotykový displej, můžete sáhnout po Aligator FiGi Note 1 Pro zlevněném na 2 990 Kč. Ne náhodou jde o vůbec nejprodávanější telefon od Aligatoru u Mobil Pohotovosti.

Garance doručení do Vánoc

Mobil Pohotovost stále garantujeme doručení do Vánoc. Dokonce i při objednání 23. 12. do 12:00 vám doručí zboží do druhého dne na jednu ze 13 prodejen. A pokud je zboží skladem přímo na naší pobočce, zvládáme ho připravit do 30 minut, i pokud ho objednáte přímo na Štědrý den. Podrobnější informace najdete na mp.cz/garance-dodani.



Domů » Články » 5 nejlepší základních telefonů pro prarodiče [sponzorovaný článek]

reklama reklama