vivo Watch 2 a vivo S12 dorazí už zítra!

Už na 22. prosince je naplánováno představení nového produktu značky vivo. Konkrétně se můžeme těšit na debut telefonu vivo S12 a chytrých hodinek vivo Watch 2. Nadcházející generace hodinek se dokonce objevila na čínské sociální síti Weibo, takže v podstatě jejich finální podoba byla odhalena ještě před oficiálním představení.

Kromě toho, že víme, jak budou hodinky vypadat, nám bylo potvrzeno, že vivo Watch 2 bude využívat sekundární koprocesor, který pomůže prodloužit výdrž baterie. Hodinky by na jedno nabití měly vydržet až sedm dní nezávislého používání na smartphonu s aktivovanými mobilními daty, voláním a sledováním sportovních / zdravotních aktivit. Při spárování s telefonem se pak výdrž baterie prodlouží na krásných 14 dní.

Obecně pak hodinky přinesou kulatý OLED displej a k dispozici budou minimálně ve dvou barvách (v černé a stříbrné) ve velikostech 42 a 46mm.

Zdroj: gsmarena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!