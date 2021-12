Zdroj: Phone Arena

Ačkoli se poslední top modely společnosti Huawei P50 na náš trh nedostaly, výrobce neusnul na vavřínech a nyní oznámil rozšíření této řady. Den před Vánocemi, tedy 23. prosince, se tak můžete těšit na premiéru ohebného smartphonu s názvem P50 Pocket. Jak naznačuje již samotný název, bude se jednat o kapesní smartphone s jedním zásadním rozdílem – ohebnou konstrukcí. Huawei obohatí portfolio svých ohebných zařízení o nový model, který bude útočit na konkurenci, zejména pak Samsung Galaxy Flip 3.

Huawei P50 Pocket

Huawei P50 Pocket by měl dle dosavadních informací obsahovat pant nové generace dodávaný společností Zhaoli Technology. Nový pant má nejen obsahovat méně pohyblivých částí, díky čemuž bude také levnější jeho výroba, ale hlavně má eliminovat nejvýraznější vadu ohebných displejů. Displej chystané novinky by tak měl bát zcela rovný a neměl by jej narušovat předěl jako v případě Galaxy Z Flip 3 nebo Motorola Razer.

Ze zveřejněných obrázků se dá predikovat také barevná varianta nebo spíše varianty. P50 Pocket by měl být k dostání v bílé a zlaté barvě, zda se ale dočkáme také jiných barevných provedení, se dozvíme až při oficiální premiéře. V Číně údajně unikl také obrázek pouzdra zařízení, který odhaluje tvar modelu fotoaparátu a umístění tlačítek. Ta mají být umístěna na pravé straně, fotoaparáty pak rozděleny do dvou kruhů, jako v případě ostatních modelů P50.

Co se pak týká použitého procesoru, paměťových variant nebo velikosti displeje, tyto informace prozatím neunikly. Kromě ohebné novinky by měl Huawei na své konferenci představit také chystané chytré hodinky Huawei Watch D s podporou měření krevního tlaku nebo novou generaci chytrých Bluetooth brýlí.

Zdroj: phonearena.com



Domů » Články » Huawei láká na ohebný smartphone P50 Pocket, dočkáme se jej den před Vánocemi

reklama reklama