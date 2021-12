Ventilátor Xiaomi Mijia DC 1X nyní můžete pořídit za zlomek původní ceny [sponzorovaný článek]

Stojací ventilátor je skvělým doplňkem do domácnosti nejen pro letní, ale i pro zimní období. Díky němu můžete v místnosti udržovat příjemný vzduch a díky nízké hlučnosti je vhodný i pro použití v ložnici při spaní.

Skvělý ventilátor Xiaomi Mijia DC 1X za hubičku

Ventilátor Xiaomi Mijia DC 1X není jen tak obyčejný ventilátor. Tento dokáže emulovat přirozený tok vzduchu, jako by v místností foukal vítr. Díky až stovce úrovní nastavení toku vzduchu je možné prodění nastavit s drobnými nuancemi.

Ventilátor se 7 lopatkami dokáže zajistit opravdu silné proudění vzduchu a to až na vzdálenost 14 metrů. Díky nízké hlučnosti do 26 dB je větrák vhodný i do ložnice. Větrák je možné rovněž propojit s mobilní aplikací, díky které tak máte plnou kontrolu ovládání a na dálku.

Technické specifikace:

Značka: Xiaomi Smartmi

Produkt: Mijia DC stojanový ventilátor 1X

Typ: DC stojanový ventilátor

Barva: Bílá

Jmenovité napětí: 220 V/50 Hz

Jmenovitý výkon: 15 W

Délka přívodního kabelu: 1,6 m

Objem větru: 23,1 m³/min

Úroveň větru: 30°, 60°, 90°, 120°

Hluk: 26 dB

WiFi: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Rozměry produktu: 95 x 34,3 x 33 cm

Hmotnost produktu: 2,8 kg

Velikost balení: 86 x 36,5 cm

Hmotnost balení: 4,55 kg

Stojanový ventilátor Xiaomi Mijia DC 1X můžete zakoupit v obchodě Cafago.com například ZDE za cenu 51,99 EUR (zhruba 1 358 Kč) s dopravou zdarma z německého skladu.



