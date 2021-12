TikTok přináší možnost nahrávání v 1080p

TikTok kromě desktopové livestream aplikace chystá také řadu změn, které zamíří do mobilních aplikací. Uživatelé se mohou těšit na vyšší rozlišení, nové efekty a vylepšení. Konkrétní novinky si představíme níže.

Jednou z hlavních nových změn, které budou velmi brzy zavedeny na vybraných trzích, je možnost nahrávání videí v rozlišení 1080p. Této kvality docílíte tím, že při nahrávání videa vyberete Další možnosti a poté klepnete na tlačítko Nahrát v HD, čímž povolíte nahrávání v rozlišení 1080p.

TikTok nyní také umožňuje použití efektu zelené obrazovky nad GIFy. Uživatelé si mohou vybrat svůj GIF prostřednictvím GIPHY a poté překrýt své video přes GIF pomocí efektu Green Screen. Nová funkce Visual Enhancement pak zlepšuje kvalitu obrazu videa jediným klepnutím. Může provádět základní změny včetně kompenzace expozice, korekce barev a vylepšení při slabém osvětlení u nově pořízených snímků nebo videí nahraných z galerie.

