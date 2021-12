Zdroj: GSMArena

Ještě před Vánoci chystá společnost Realme představit svůj nový vlajkový model Realme GT 2 Pro. Stane se tak 20. prosince a snad poprvé půjde o skutečně prémiové zařízení. V poslední době se o modelu GT 2 Pro velmi intenzivně spekulovalo. Ovšem dočkáme se vůbec smartphonu bez přídavku Pro?

Jak poslední dny ukazují, tak ano. Poslední spekulace poukazuje na smartphone Realme GT 2. Ten by měl být vybaven procesorem Snapdragon 8 gen 1, dvěma 50MPx fotoaparáty na zadní straně (širokoúhlý a ultraširoký), 6,7palcovým 120Hz AMOLED displejem a 32 MPx selfie fotoaparátem. Některé zdroje poukazují také na přítomnost rychlého 65W nabíjení.

Realme GT 2 Pro

Realme GT 2 Pro by se měl představit ještě před svátky, tedy aspoň pro Čínu. Již nyní známe některé specifikace a nyní se dozvídáme další. Dle všech náznaků nemáme očekávat foťák pro zoom. Místo toho společnost spíše použije 50MPx foťák s úhlem záběru 150°. Taková specifikace se jen tak nevidí a celkem nás zajímá, jak se firma vypořádala s kvalitou fotek u takového snímače. Co se týče hlavního foťáku, tak by měl nabídnout 50 MPx s optickou stabilizací obrazu. isplej by měl nabídnout WQHD+ rozlišení. Více informací o mobilu nemáme a musíme si počkat, jestli se třeba potvrdí bezdrátové nabíjení nebo odolnost vůči vodě.

Zdroj: gsmarena.com



Domů » Články » Realme GT 2 bude představen ještě před Vánoci

reklama reklama