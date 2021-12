Recenze Mindflow Sleep – doopravdy se lépe vyspíte? [sponzorovaná recenze]

Autor: Karel Čapka

Ne každý má ideální spánek, někdo nezvládá snadno usnout, někdo se hůře probouzí, někdo se budí v průběhu noci, někdo nespí skoro vůbec. S usínáním a klidnějším průběhem spánku by měla pomoci zázračná tabletka Mindflow Sleep. Funguje doopravdy tak, jak výrobce popisuje? Rovnou mohu říci, že díky Mindflow Sleep se lépe vyspíte. Kouzlo je totiž schováno pod názvem melatonin neboli hormon spánku. Tabletka však všechny problémy se spánkem nevyřeší. Má tedy smysl utrácet za doplněk stravy peníze a vyspí se lépe doopravdy každý?

Spím jako špalek, ale stres mě může rozhodit

Usnutí je pro mě hračka, probudit se je pro mě nadlidský úkol. Spím dobře, usínám naprosto hladce, v noci se nebudím a ráno mě budí několik budíků, když potřebuji doopravdy nutně vstát, dávám si na budík i matematický úkol, který musím dopředu vyřešit, než mohu zvonění vypnout. Mindflow Sleep jsem obdržel ve chvíli, kdy jsem neprocházel žádným silnějším stresovým obdobím a zdálo se mi lehce zbytečné ho užívat. Bezstresové období však bylo poměrně rychle pryč a vzal jsem za vděk, že mám po ruce tabletku Sleep.

Ve stresových situacích mi pomohla usnout mnohem pohodlněji. Běžně usínám do pěti minut po lehnutí do postele, při stresu kolem půl hodiny. Zkoušel jsem si jeden večer při přetrvávajícím stresu tabletu vzít, přibližně 30 minut před spaním a efekt únavy se sice nedostavil, avšak můj mozek byl jaksi klidnější a rychleji se přenesl do říše snů, přibližně do patnácti minut. Časy usnutí jsem si ověřoval následující den ráno prostřednictvím aplikace Sleep as Android, kdy jsem na grafu viděl, že jsem se v posteli uklidnil. Následující den, při zažívání stejné stresové situace, jsem si tabletku nevzal a usínání bylo náročnější, doba se protáhla na 30 minut. Výsledkem tedy je, že pokud si tabletku vezmete několik desítek minut před tím, než ulehnete, tak se vám bude lépe usínat, a to i v případě, že prožíváte stresovou situaci.

Když mě následující den čeká nepříjemná situace, například v práci, tak paradoxně nemám problém s usnutím, ale mám horší sny a mělčí spaní. Během několika týdenního testování jsem naštěstí zažil takovou situaci jen jednou a pilulka zabrala, spal jsem klidněji, o čemž vypovídal i můj graf ve Sleep As Android.

Na Šípkovou Růženku zapomeňte

Pokud jste doufali, že Mindflow Sleep je jako prášek, který dostanete v nemocnici před operací a spíte okamžitě jako dudek, jste na omylu. Nejedná se ani o Rohypnol, jako v Pařbě ve Vegas. Sleep není zázračná tabletka, který umožní do pár minut usnout. Sleep je pomocníkem, který pomůže tělu nastavit správné hormony pro to, aby tělo mohlo usnout. Skoro v každém případě se po užití Sleep dostaví do 20 až 30 minut pocit únavy, začnou těžknout víčka, vaše činnost i myšlení se zpomalí a vy máte chuť si jít lehnout a zavřít oči. Popisovaný pocit se nedostavil vždy, ale alespoň ve dvou třetinách případů. Nutkání jít si lehnout není vždy stejně silné.

Zkoušel jsem opakovaně přemoci Sleep a pomocí neustálého koukání do telefonu/obrazovky a řešením různých úkolů či cvičení tento pocit ke spánku překonat. Při pátém pokusu jsme se nemusel ani více snažit, již jsem věděl jak na to. Fáze únavy, nastupují přibližně po dvaceti minutách od požití, přestává mít větší účinek přibližně do hodiny od prvních příznaků. Musím podotknout, že jsem měl vždy jen jednu tabletu a boj proti tělu nebyl tedy nijak silný. Když jsem na Sleep nebyl zvyklý, musel jsem se přemlouvat, abych nešel spát, při dalších pokusech mi již stačilo vědět, že dobře pro potlačení nutkání jít spát postačí koukat do obrazovky. Můžete si tedy vzít Sleep, ale pokud neomezíte koukání do obrazovky, jak PC, tak telefonu, bude se usínat hůře. Pro mě, jako člověka, který před spaním projíždí 9GAG, je tohle předsevzetí pro mě skoro nadlidský úkol.

Složení pro tři tabletky

Sleep má opravdu pestré složení, vřele doporučuji se podívat na webové stránky produktu, kde je popsáno, jak každá složka působí. Můžete si zkusit nahradit Sleep jednotlivými látkami, avšak ve výsledku byste před spaním polykali veliké množství tablet, namísto jedné. Vitamíny ze skupiny B by šly nahradit B komplexem, ale výsledek by mohl být i opačný, jelikož některé všechny vitamíny B spíše nabuzují tělo, než aby ho uklidnily. Smysluplné je tedy vzít si jednu (až tři) komplexní tabletku.

Mindflow popisuje, že je vhodné vzít tři tabletky před spaním. Úplně ne s radostí polykám před spaním velké tabletky, odvážil jsem se tedy jen na dvě maximálně. Navíc doporučovaný příděl melatoninu před spaním je do 3 mg, doporučení od výrobce na 5 mg je tedy více.

Melatonin 5 mg

Magnesium glycinate / threonate 350 mg

Zinc glycinate 40 mg

Lékořice 100 mg

Vitamin B1 0,5 mg

Vitamin B2 0,7 mg

Vitamin B3 8 mg

Vitamin B5 3 mg

Vitamin B6 0,7 mg

L-tryptophan 300 mg

Extrakt heřmánku 150 mg

Chmel 100 mg

Mučenka pletní 250 mg

Meduňka lékařská 300 mg

Kozlík lékařský 300 mg

L-theanine 200 mg

Covid mi do všeho hodil vidle?

Na začátku prosince jsem se nakazil wuhanskou chřipkou a po týdnu nemoci se mi rapidně zhoršilo usínání. Z původních pěti až deseti minut v bezstresovém prostředí, se mi usínání proměnilo v noční můru. Nejdéle jsme usínal tři hodiny. Sleep jsem bral a nezaznamenal jsem žádný efekt, který bych mohl označit za přínosný. Zatímco efekt před covidem byl zřejmý a lehce pozorovatelný, po týdenním soužití s virem v těle se zdá, že, snad jen dočasně, trpím coronosomnií. Nejsem tedy schopen říci, zda a jak působí melatonin a podpůrné doplňky na můj spánkový cyklus. Věřím, že se nejedná o trvalé poškození a brzy budu moci opět s efektem užívat Sleep se znatelným efektem. Nyní je na to moc krátká doba a stále probíhající nemoc

Pilulek není nikdy dost!?

Lehce jsem se obával, že nebudu moci chtít přestat využívat Mindflow Sleep, že si mozek zvykne na komfortnější usínání a že tělo si bude chtít neustále melatonin doplňovat. Nestalo se tak, skoro po měsíci jsem schopen si večer před spaním na Sleep ani nevzpomenout a v klidu usnu. Mozek se však naučil, že pokud prožívá situaci, ve které se necítí komfortně, tak mi Sleep sám připomene. Sám výrobce Mindflow nedoporučuje delší než měsíční užívání přípravku Sleep, aby se nerozhodil přirozený biorytmus těla a aby mozek neustále vyplavoval melatonin sám, bez nutnosti jeho suplementace. Proto též existuje Mindflow Sleep Melatonin Free.

Má smysl si Mindflow Sleep pořizovat? Vyplatí se to?

Pokud chcete čistě podpořit tělo, aby se vám lépe usínalo, a neřešíte úplně, čím přesně toho docílíte, může být pro vás ekonomičtější varianta koupit si balení melatoninu, klidně po vzoru Mindflow 5 mg, a budete brát jen jednu tabletku před spaním, namísto tří. Navíc jedna tabletka Sleep je až 5x dražší, než jedna tabletka melatoninu samotného, pokud byste chtěli dodržet doporučený příjem 5 mg dle Mindflow, bude výsledná cena oproti jedné tabletce melatoninu z lékárny 15x dražší. Pořídit si tedy Mindflow Sleep kvůli melatoninu mi nedává moc smysl. Význam vidím však v ostatních látkách, které jsou v tabletce obsažené.

Pokud byste zvolili cestu jen tabletek s melatoninem, tak se bohužel připravujete o další prvky a doplňujete tělo pouze hormonem, nikoli přírodními látkami či vitamíny. Samozřejmě můžete brát několik dalších tabletek k tomu, ale pokud byste chtěli docílit složení, jako má Sleep, budete před spaním místo klidné relaxace polykat jen doplňky stravy. V současné chvíli testuji Mindflow Focus, ze kterého jsem nadšený mnohem více a mohu ho doporučit rovnou, u Sleep si však musíte zvážit, co chcete svému tělu dopřát a kolik jste ochotni za to zaplatit.



Domů » Články » Recenze Mindflow Sleep – doopravdy se lépe vyspíte? [sponzorovaná recenze]

reklama reklama