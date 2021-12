Huawei Watch D budou umět měřit krevní tlak [aktualizováno]

Zdroj: Huawei

Aktualizováno 20. 12.

Hodinky Huawei Watch D by měly být představeny ještě tento týden v Číně, přičemž se potvrzuje jejich hlavní funkce. Společně se speciálním řemínkem budou umět měřit krevní tlak. Zřejmě se tedy nabídne proprietární uchycení a je velmi nepravděpodobné, že si budete moci připojit jakýkoliv jiný řemínek. Zatím nemáme další informace, ale dle zdrojů by se měla cena pohybovat v přepočtu přes deset tisíc korun. To je poněkud vysoká cena na takové chytré hodinky, ale budeme si muset počkat, jaké další funkce nabídnou.

Původní článek 28. 11.

Společnost Huawei podle dostupných zdrojů testuje chytré hodinky, které by měly umět měřit krevní tlak. Jedná se o funkci, které není zcela běžná mezi nositelnými zařízeními.

Huawei chce prorazit s hodinkami, které umí měřit krevní tlak

Společnost obdržela certifikaci pro nositelná zařízení, která umožňuje monitorovat krevní tlak. Prvním takovým zařízením by měly pravděpodobně být chytré hodinky s názvem Huawei Watch D. Zařízení se aktuálně nachází ve fázi testování a podle dostupných informací je míra přesnosti měření opravdu vysoká. Mělo by se tak jednat o jedny z mála chytrých hodinek, které budou takovou funkci mít a navíc se zcela jedinečným designem, který není typický pro zařízení značky Huawei.

Většina chytrých hodinek této značky se totiž vyznačují kruhovým designem. Hodinky Watch D obdržely certifikaci druhé třídy zdravotnického zařízení státního úřadu pro léčiva. Může ale trvat nějakou dobu, než hodinky získají schválení i v dalších zemích. Společnost Huawei plánuje hodinky představit ještě na konci tohoto roku v prosinci.

