iPhone SE 3 dorazí už za pár měsíců

Apple letos představil hned několik nových iPhonů, včetně vlajkových modelů. Nabídka je už teď natolik široká, že sami v redakci máme někdy problém vybrat ten správný iPhone. Ačkoliv je katalog produktů nabitý, přesto si klademe otázku, kdy a zda vůbec spatří světlo světa iPhone SE 3.

Analytici sepsali novou zprávu a naznačují, že by iPhone SE 3 mohl dorazit někdy během prvního čtvrtletí příštího roku. Očekávejme tedy mezi lednem a březnem, pravděpodobně se budeme točit spíše kolem konce kvartálu. Dávalo by to smysl, vzhledem k tomu, že iPhone SE debutoval v dubnu minulého roku. Apple by si tak zachoval dvouletou mezeru.

Řada zdrojů zmiňuje podporu 5G sítí. Přestože designových změn bude pramálo, telefon by měl dostat nejnovější procesor A15, který pohání současnou řadu iPhone 13. Třetí generace SE nabídne stejný 4,7palcový displej jako současný model, přičemž bude i nadále použit LCD panel. Kromě A15 procesoru zajišťující vysoký výkon, k dispozici bude 3GB RAM. Základní model pojme 64 GB vnitřního úložiště. iPhone SE 3 by mohl být navíc prvním SE modelem, který dorazí s duálním fotoaparátem.

