Zdroj: Phone Arena

Android 13 by měl umožnit deaktivovat sledování procesů na pozadí

Ačkoliv je Android 12 stále poměrně novou záležitostí, už teď se začínají objevovat spekulace o jeho nástupci, Androidu 13. Letos v červenci byl také prozrazen interní název, Tiramisu. Google tak pokračuje v pojmenování dle sladkostí v abecedním pořadí, i když oficiálně se bude jednat o pouze Android 13. Nyní na veřejnost unikla jedna z klíčových vlastností, kterou by měla být nová verze Androidu opatřena.

Android 13 a Phantom Process Killer

Když Google představil Android 12, integroval do něj také vylepšené sledování procesů na pozadí. Během používání aplikací je tak možné vidět, ke kterým oprávněním má daná aplikace momentálně přístup a využívá je. Android 13 by měl ale jít ještě o kousek dál, do systému má Google integrovat tzv. Phantom Process Killer. Jedná se o „hlídacího psa“, jenž bude mít na starosti hlídání procesů běžících na pozadí a v případě potřeby je bude moci ukončit, čímž nejen že ulehčí využití procesoru, ale v krajním případě také může hlídat bezpečí uživatele. Novinka umožní systému aby na pozadí běželo pouze rozvětvených 32 procesů, mnoha aplikacím může výrazně omezit aktivitu.

Tuto novinku zaznamenal bývalý šéfredaktor serveru XDA-Developers a zmiňuje také, že Google nyní vydává opravený AOSP (Android Open Source Project), který vývojářům umožňuje tuto funkci deaktivovat. Domnívá se také, že v nastávajícím Androidu 13 přepínač, který tuto funkci umožňuje, deaktivovat odstraní, a bude jednoduše povinná.

Zdroj: phonearena.com



Domů » Články » Android 13 by měl umožnit deaktivovat sledování procesů na pozadí

reklama reklama