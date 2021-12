Proč AirPods „umírají“ tak rychle? [komentář]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Mezi nejpopulárnější a nejoblíbenější sluchátka na světě se jednoznačně řadí AirPods. Už od představení první generace bylo jasné, že půjde o naprostý fenomén. Ačkoliv konkurence si z designu dělala legraci, dnes ji s čistým svědomím používá u svých sluchátek.

Ovšem od spuštění prodeje AirPods sužoval technický problém, který způsobil jejich rychlejší „smrt“, než by uživatelé očekávali. Z mého pohledu jsou sluchátka nejlepším produktem, který kdy Apple vyrobil, zato nejvíce poruchový. První generaci jsem reklamoval dvakrát, AirPods Pro zatím jednou. To je za dvouleté období prostě moc. S tím stejným problémem se potýkají lidé kolem mě i ve světě. A všechno má společného jmenovatele – baterie.

AirPods „umírají“ rychleji, než uživatelé čekají

AirPods používají lithium-iontové baterie, tak jako většina dnešních produktů. Hlavním problémem je jejich malá velikost, která způsobuje velké problémy. Všechny lithium-iontové baterie se opotřebují a postupem času ztrácí svou výdrž nabití.

Pokud obvykle udržujete úroveň baterie mezi 40 a 80 %, rozhodně pomůžete zabránit rychlému opotřebení baterie. Ovšem používat sluchátka od úplného nabití do úplného vybití není dlouhodobě udržitelné. Vzniká totiž velký tlak na lithium-iontové články a tím se zkracuje jejich celková životnost.

Další překážkou jsou takzvané cykly, o kterých jste jistě slyšeli. Pokud baterii úplně vybijete a poté ji plně nabijete, započítá se jeden celý cyklus. Ale ne všechny cykly jsou stejné. Pokud například použijete pouze polovinu baterie, nabijete ji a znovu použijete polovinu kapacity, půjde stále o jeden cyklus. Právě nad cykly je třeba rozumně uvažovat, pokud chcete, aby sluchátka vydržela co nejdéle.

Obecně uživatelé používají AirPods tak, že je v pouzdře nabijí do 100 % kapacity a poté používají hodiny v kuse, dokud neuslyší zvuk signalizující slabé baterie. V tomto okamžiku jsou umístěny zpět do pouzdra a dobity na 100 %, což prostě není pro tak malou baterii dobré. To je důvod, proč AirPods „umírají“ tak rychle a jsou často reklamovány. Zpočátku mají velkou výdrž baterie, ale v důsledku hlubokého vybití se rychle vyčerpávají cykly, ke kterým dochází jednou nebo dokonce dvakrát denně. A protože jsou baterie AirPods tak malé, degradace je mnohem znatelnější než u iPhone nebo iPad. Už po jednom roce si každodenní uživatelé AirPods všimnou, že mají mnohem menší výdrž baterie než dříve. A po dvou letech obvykle vydrží jen 40 až 60 minut.

reklama reklama