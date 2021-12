Pořiďte si Xiaomi 11T nebo 11T Pro a získáte zdarma hodinky Redmi Watch 2 Lite GL! [sponzorovaný článek]

Vánoce klepou na dveře a nevíte, co pořídit sobě nebo svým blízkým pod stromeček? Pořiďte si novinku Xiaomi 11T nebo 11T Pro s profesionálně vybaveným fotoaparátem a superrychlým nabíjením HyperCharge. Od Smarty získáte jako dárek Redmi Watch 2 Lite GL. Nabídka platí pouze do 31. prosince 2021 nebo do vyprodání zásob smartphonů nebo dárků.

Xiaomi 11T vs. 11T Pro

Z pohledu specifikací je zde několik rozdílů mezi Xiaomi 11T a Xiaomi 11T Pro. Rozměrově jsou si velmi podobné a dokonce úhlopříčka displeje je stejná, jako i samotné rozlišení. Xiaomi 11T Pro nabízí o něco kvalitnější panel, který dostal hodnocení A+ od DisplayMate. U obou se nabízí 120Hz frekvence.

První znatelnější rozdíl je u samotného procesoru. Základní model nabízí Dimensity 1200, Pro model je pak vybaven Snapdragonem 888. Kapacita baterií je stejná, tedy 5000 mAh, ale jen u Xiaomi 11T Pro lze nabíjet pomocí 120W technologie. Xiaomi 11T také nabijete rychleji díky 67W nabíječky. Pro model dostal trochu vylepšenější reproduktory, ale oba modely mají stereo. Bohužel jsme se nedočkali odolnosti vůči vodě.

Po fotografické stránce zde není rozdíl. Oba modely nabízí hlavní 108MPx foťák s optickou stabilizací obrazu. Sekundární je určen pro širokoúhlé záběry a poslední poslouží pro makro focení. Přední foťák má 16MPx rozlišení. Čtečky otisků prstů si našly umístění na boku smartphonů.

Xiaomi 11T zakoupíte u Smarty od 12 990 Kč, výkonnější model 11T Pro pak od 15 990 Kč. K oběma telefonům získáte jako dárek hodinky Redmi Watch 2 Lite GL. Produkty si prohlédněte ZDE.

Specifikace Xiaomi 11T

displej: 6,67 palců, 2400 x 1080 pixelů, 120 Hz, až 1000 nitů, AMOLED, HDR10+

procesor: Dimensity 1200

RAM: 8 GB

úložiště: 128/256 GB

Duální SIM

Android 11 + MIUI 12.5

Foťáky: zadní – 108 MPx, OIS, f/1,75 8 MPx, 120° 5 MPx, makro přední – 16 MPx, f/2

čtečka otisků prstů na straně

stereo, Dolby Atmos

5G, Bluetooth 5.2, WiFi 6, NFC, IR blaster

rozměry: 164,1 × 76,9 × 8,8 mm, 203 gramů

baterie: 5000 mAh + 67 W nabíjení

Specifikace Xiaomi 11T Pro

displej: 6,67 palců, 2400 x 1080 pixelů, 120 Hz, až 1000 nitů, AMOLED, HDR10+, Dolby Vision

procesor: Snapdragon 888

RAM: 8/12 GB

úložiště: 128/256 GB

Duální SIM

Android 11 + MIUI 12.5

Foťáky: zadní – 108 MPx, OIS, f/1,75 8 MPx, 120° 5 MPx, makro přední – 16 MPx, f/2

čtečka otisků prstů na straně

stereo, Harman Kardon, Dolby Atmos

5G, Bluetooth 5.2, WiFi 6, NFC, IR blaster

rozměry: 164,1 × 76,9 × 8,8 mm, 204 gramů

baterie: 5000 mAh + 120 W nabíjení



