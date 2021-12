Pražské metro je kompletně pokryto mobilním signálem

Ještě před pár lety jste si mohli odpočinout od internetu v pražském metru. Dnes už asi budeme jen vzpomínat na urychlené telefonní hovory a hlášky, že dotyčný zavolá později, že vjíždí do tunelu. Právě od dnešního dne je kompletně pražské metro pokryto mobilním signálem včetně 4G a 5G.

Samotné pokrývání pražského metra mobilním signálem začalo v roce 2015, tedy samotný projekt začal tehdy. Původní plán byl, že všechny stanice a tunely budou pokryty do konce roku 2022, ale nakonec se vše stihlo o rok dřív. Konsorciu operátorů O2 Czech Republic, T-Mobile Czech Republic, Vodafone Czech Republic a společnosti CETIN dnes dokončili kompletně všechny práce. Celý projekt vyšel na půl miliardy korun.

„Je to náš vánoční dárek Pražanům. Konečně je signál LTE v celém metru, jak jsme slíbili a nakonec se nám to povedlo splnit ještě o rok dřív. Do konce dubna bude všude navíc signál 5G, tím už se pražské metro řadí ke špičce v Evropě. Signál v metru vypadá jako maličkost, ale je pro mě symbolem, že se konečně pracuje na věcech, které Pražanům zlepšují každodenní život,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.