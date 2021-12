Xiaomi 12 má mít dva 50MPx snímače na zádech [aktualizováno]

Zdroj: Xiaomi

Aktualizováno 16. 12.

Zatím jsme netušili, jak bude vypadat nadcházející Xiaomi 12. Díky @onleaks, který má zpravidla velmi přesné informace, se můžeme podívat na podobu tohoto top modelu. Rendery vycházejí z uniklých CAD schémat, takže výsledný mobil se může lišit v použitých barvách, případně některých drobnostech. Bohužel se zatím neví, co nabídne navíc. Nemáme tak jasno, jestli bude obsažena plná IP certifikace nebo bezdrátové nabíjení.

Aktualizováno 26. 11.

Xiaomi 12 se má představit již v prosinci, přičemž již nyní se objevují informace, kdy by se tak mělo přesně stát. Novinka by měla spatřit světlo světa již 12. prosince. Některé zdroje naznačují, že jde hlavně o symetrii čísel. Čínské společnosti si právě na toto potrpí, takže se nabízí datum 12. 12. Již nyní je jasné, že mobil bude vybaven procesorem Snapdragon 8 Gen1. Nejvybavenější verze by měla nabídnout 2K displej se 120 Hz. Otázkou je, jestli se společnost tentokrát soustředila i na další vlastnosti.

Aktualizováno 24. 11.

Kolem nadcházejících novinek Xiaomi se objevují jen střípky informací a náznaky specifikací. Xiaomi 12 má nabídnout foťáky vylepšené díky spolupráci se společností Leica. Nyní se ale dozvídáme, že dva hlavní snímače budou mít po 50 MPx. K dispozici je i údajný obrázek znázorňující rozložení foťáků. Kromě dvou snímačů bude ještě k dispozici jeden doplňkový, možná se bude jednat o makro snímač.

Aktualizováno 15. 11.

Již zde máme střípky informací kolem nadcházející novinky Xiaomi 12. Dle nejnovějších informací má na foťácích tohoto modelu spolupracovat Xiaomi se známou společnosti Leica. Ta dříve spolupracovala s Huawei, ale následně hledala nového obchodního partnera. Samozřejmě je otázkou, jestli se zapojuje přímo do vývoje, nebo působí jen na pozici konzultanta.

Leica představila svůj první mobil Leitz Phone 1

Původní článek 9. 11.

Je to rok, co byl představen smartphone Xiaomi 11, a tak je netrpělivě očekáván jeho nástupce Xiaomi 12. Ten zřejmě přinese změny v použitém fotoaparátu a také vylepšenou podporu rychlého nabíjení.

Xiaomi 12 pravděpodobně přijde ve znamení vyššího výkonu a vylepšeného fotoaparátu

Loňský model Xiaomi 11 nabídnul nejvyšší řadu procesorů od Qualcommu – Snapdragon 888, fotoaparát s rozlišením 108 MPx a AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí. U letošního modelu 12 očekáváme, že fotoaparát nebude disponovat takovým rozlišení jako loňský model. Xiaomi 12 by ale měl přijít s vylepšenou technologií a rozlišením 50 MPx. Nebude tedy vybaven ultraširokoúhlým snímačem, který dostal Xiaomi 11T Ultra, nicméně i tak se bude jednat o posun k lepšímu, navzdory nižšímu rozlišení. Očekáváme také, že Xiaomi 12 bude vybavena novou generací procesoru, konkrétně Snapdragonem 898, který by měl debutovat 30. listopadu.

Kromě vylepšeného fotoaparátu a nového výkonnějšího procesoru by měl Xiaomi 12 obdržet i podporu rychlého 100W nabíjení. Nový model by rovněž, dle zvěstí, měl být vybaven baterií s větší kapacitou a „vnitřnosti“ by měly být zabaleny v tenčím těle. Změn by měl doznat i displej, jehož poměr k tělu telefonu by měl být vyšší a selfie kamera v displeji bude mít menší rozměry. V tuto chvíli zatím nemáme informace o tom, kdy bude model Xiaomi 12 představen, ale je možné že to bude ještě letos.

