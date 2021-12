Zdroj: Dotekomanie.cz

WhatsApp v poslední době usilovně pracuje na změnách v rámci své mobilní aplikace. Dočkali jsme se mnoha změn především v oblasti nastavení, jako je třeba delší čas pro automaticky mizející zprávy. Nyní se zřejmě brzy dočkáme i změn v uživatelském rozhraní.

WhatsApp mění vzhled obrazovky pro hlasové hovory

To změnou je přepracované rozhraní pro hlasové hovory. Podle obrázků, které zveřejnil kanál WABetainfo, se rozhraní pro hlasové hovory pravděpodobně brzy změní. Funkčně se nic měnit nebude. Hlasové hovory bude možné uskutečňovat tak, jak jsme byli doposavad zvyklí. Nové rozhraní bude působit modernějším a čistším dojmem.

Mělo by dojít ke změně barevného pozadí ze zelené na černé. Ikona s profilovým obrázkem by se měla posunout z horní části do středu a měla by být větší. Je také možné, že pokud bude hovor aktivní, bude jméno nebo telefonní číslo zvýrazněno do zelené barvy.

Nový vzhled by měl zahrnout také rozhraní pro skupinové hovory. Aktuální snímky jsou dostupné z prostředí iOS, nicméně redesign vzhledu bude dostupný i pro Android. Změny prozatím nejsou veřejně dostupné ani pro beta testování. Bude tedy pravděpodobně ještě nějakou dobu trvat, než dojde k nasazení pro všechny a je také možné, že se výsledný vzhled změní.

Zdroj: androidpolice.com



Domů » Články » WhatsApp ve své aplikaci mění rozhraní pro hlasové hovory

reklama reklama