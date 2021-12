Ochraňte svůj nový telefon nebo chytré hodinky od Ježíška [sponzorovaný článek]

Vánoce jsou již za dveřmi a nejeden technologický fanoušek s napětím očekává, že pod Vánočním stromečkem najde nový telefon nebo chytré hodinky. Novou hračku je ale potřeba dobře chránit před náhodným pádem nebo poškrábáním.

Ochrana pro telefon

A právě na kvalitní ochranu telefonů, chytrých hodinek nebo tabletů se zaměřuje dánský výrobce PanzerGlass. V jeho široké nabídce naleznete ochranné příslušenství pro drtivou většinu nejen mobilních výrobců. Začít můžeme u tvrzených skel, která se každým rokem neustále zdokonalují a už dávno se nejedná jen o jednoúčelový produkt. Kromě standardních skel nabízí PanzerGlass jeho různé všední i nevšední úpravy. Například pro nové modely iPhone 13 jsou k dispozici varianty s povrchovou úpravou Anti-Glare – eliminující nežádoucí odlesky, Anti-Bluelight – potlačující modré záření displeje a Privacy – které zabraňuje kolemjdoucím vidět obsah vaší obrazovky, nebo Swarovski CamSlider – s manuálním třpytivým posuvníkem z krystalů Swarovski pro efektní zakrytí přední kamerky. Všechna nová skla jsou navíc ošetřena speciální antibakteriální vrstvou, která ničí veškeré bakterie na jejich povrchu.

Výrobce se poslední roky věnuje i kvalitním ochranným krytům PanzerGlass ClearCase, které nejen že hodně vydrží, ale nijak nezakrývají jedinečný vzhled vašeho telefonu. Kryt je tvořen zadním tvrzeným sklem a odolným TPU rámečkem různých barev. Kromě průhledné a černé varianty lze například vybírat ze speciální podzimní edice ClearCaseColors inspirované barvami legendárních iMaců z roku 1999. Použití tvrzeného skla má kromě prémiového pocitu a vysoké odolnosti ještě jednu nespornou výhodu a to, že nikde nežloutne. Kdo by však hledal něco pro extrémnější podmínky, bude nadšený z obalu SIlverBulletCase, který trojnásobně převyšuje certifikaci Military Standard a telefon ochrání i při pádu z více než tří metrů.

Jak už bylo zmíněno na začátku článku, PanzerGlass se nezaměřuje pouze na samotné mobilní telefony, ale i na další zařízení jakou jsou chytré hodinky. Na ty taktéž nabízí tvrzená skla a nově pro Apple Watch i ochranné obaly. Obal PanzerGlass FullProtection cílí zejména na uživatele, kteří si nechtějí na své hodinky natrvalo lepit tvrzené sklo, ale i tak by ochranu zejména při aktivním trávením svého času uvítali. Obal je tvořen předním tvrzeným sklem a plastovým rámečkem, přičemž jeho největší výhoda spočívá v aplikaci. U PanzerGlass FullProtection zcela odpadává zdlouhavé lepení. Obal stačí na hodinky kdykoliv během pár sekund lehce nacvaknout a následně odcvaknout a schovat ho třeba do batohu, kde počká do příštího tenisového tréninku.

Na závěr nelze opomenout ani dezinfekční sprej určený na všechny druhy obrazovek PanzerGlass Spray Twice a Day, jehož účinnost pro likvidaci koronaviru na jakémkoliv povrchu byla nedávno oficiálně potvrzena. Spray Twice a Day nabízí nejvyšší stupeň účinnosti proti bakteriím i virům a snadnou aplikaci. Stačí ho ideálně dvakrát denně nastříkat přímo na displej, rozetřít po celém povrchu a nechat pár vteřin působit. Následně už jen otřít přiloženým hadříkem a drtivá většina bakterií je pryč. Přípravek navíc neobsahuje žádný alkohol, proto nehrozí riziko setření ochranné oleofobní vrstvy displeje a je naprosto neškodný k pokožce.



Domů » Články » Ochraňte svůj nový telefon nebo chytré hodinky od Ježíška [sponzorovaný článek]

reklama reklama