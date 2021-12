Telegram pracuje na nových emoji reakcích

Zdroj: AndroidPolice

Populární mobilní kecálek Telegram patří pravděpodobně mezi jediný messenger, který se může pochlubit nejvíce funkcemi, a brzy se dostaví další novinky. Není to tak dávno, co jsme si všimli, že společnost pracuje na funkce pro skrývání spoilerů. Do beta verze iOS aplikace se nově dostala i funkce v podobě reakcí na zprávy.

Telegram testuje reakce na zprávy

Aplikace měla získat výchozí výběr 11 emotikonů, kterými uživatelé budou moci reagovat na přijaté zprávy. Tuto funkci znáte z Facebook Messengeru nebo z iMessage od Applu. Ve skupinových konverzacích je vidno, kdo reagoval s jakým emotikonem, a administrátoři budou moci tuto funkci deaktivovat buď pro jednotlivé skupiny nebo kanály. Dokonce bude možné povolit jen omezený výběr emotikonů.

Každá z reakcí je při aktivací doprovázena animací. V současnosti je funkce v beta testování a k dispozici pouze pro iOS aplikaci. Předpokládá se ale, že v době dokončení testu bude připravena také Android verze.

