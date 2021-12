Zdroj: Mallpay

Mallpay se integruje do Qerko, umožní zaplatit za předvánoční pivo až doma do 14 dnů

Mallpay je e-commerce projekt provozovaný společnostmi Mall.cz a ČSOB. Jeho záměrem je vytvořit komplexní ekosystém služeb spojených s internetovými platbami. Nyní spouští Mallpay další novinku a tou je integrace platební metody do aplikace Querko a možnost odložit platbu za útratu až o 14 dní.

MallPay se propojuje s aplikací Querko

S aplikací Querko lze platit ve více než 700 podnicích po celé republice. Útratu je nově možné zaplatit až po 14 dnech. Tímto se stává Mallpay, co do počtu partnerů, největším poskytovatelem služby kup teď – zaplať později – BNPL. Zároveň jako první v Česku následuje světový trend. Služba BNPL se ve světě v oblasti gastronomie stává standardem a jednou z devize je to, že tato služba s sebou přináší nové zákazníky.

“Česká gastronomie nyní potřebuje silné impulsy. Jednou z důležitých součástí naší mise je přivádět nové hosty a dělat z nich pravidelné zákazníky,” uvádí Lukáš Kovač, spoluzakladatel a CEO Qerka. “Větší rozmanitost a svoboda v placení tomu může pomoci. A BNPL jako fenomén nastupující generace má v gastronomii rozhodně své místo.”

“Placení útraty pomocí Mallpay najde uplatnění jak v barech, kde si jednou za čas chceme pořádně užít, tak při spojení pravidelných plateb za meníčkové obědy do jedné. Zároveň leckoho zachráníme v případě, kdy vyrazí do restaurace bez peněz v očekávání, že ho protistrana pozve. A smysl má pochopitelně i v současné situaci, kdy to je jedna z nejnebezpečnějších cest, jak platit,” uvádí Adam Kolesa, CEO Mallpay.

Integrací platební metody Mallpay do aplikace Querko se zároveň zvýšil počet míst, kde je možné jednoduše a bezpečně platit pomocí odložené platby. S Mallpay je nyní možné využít u více než 9 000 e-shopů a služeb a v Česku se tak stává BNPL službou s největším množstvím partnerů.

