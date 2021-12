Youtube začal v Česku odměňovat tvůrce krátkých videí

Zdroj: Dotekomanie.cz

Pokud vytváříte krátká videa na video platformě Youtube, pak vás jistě potěší informace, že Youtube od začátku prosince zpřístupnil tvůrcům monetizaci jejich tvorby. Společnost Google rozšířila Youtube fond do dalších zemí světa, mezi které nově patří i Česká republika.

Odměny pro tvůrce na Youtube Shorts nyní i v Česku

Fond Youtube Shorts se rozšířil do dalších zemí, mezi které patří i Česká republika. Společnost oznámila letos v květnu, že fond obsahující finanční prostředky ve výši 100 milionu dolarů, rozdělí mezi tvůrce do konce roku 2021 a během roku 2022. Fond je již nyní dostupný v mnoha zemích světa. Přihlásit se do něj může kdokoliv, kdo splní podmínky, které mimo jiné zahrnují i dodržování zásad komunity Youtube.

Díky fondu Shorts budou mít umělci možnost na svém vlastním originálním obsahu vydělat mezi 100 až 10 000 dolary měsíčně. K tomu si navíc mohou připočítat bonusy, jejichž výše závisí na celkovém výkonu kanálu a také zemi původu diváků. Youtube v posledních třech letech vyplatil tvůrcům a umělcům více než 30 miliard dolarů.

