Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) známe oficiálně včetně českých cen

Modelová řada Galaxy Tab A od společnosti Samsung se dočkala významné aktualizace a konkrétně se o to postarala novinka s názvem Galaxy Tab A8 10.5 (2021). Jihokorejský gigant přináší dnešního zástupce do střední třídy. Tablet oproti předchozí generaci získal hlavně větší displej, lepší výkon nebo hromadu vylepšených funkcí. Ke všemu za zákazníky do Evropy má dorazit hned ze začátku roku 2022.

Silák pro každý den

Čelní TFT panel s úhlopříčkou 10,5 palce a rozlišením 1920 x 1200 pixelů má pod sebou osmijádrový čip T618 od Unisoc a dvě konfigurace paměti. K 3GB paměti RAM patří 32GB úložiště, zatímco 128GB úložišti náleží 4GB paměť RAM. V obou případech platí podpora až 1TB microSD karet. Baterie o velikosti 7 040 mAh byla ozvláštněna rychlým 15W nabíjením.

Vzadu nepřehlédnete 8megapixelový fotoaparát bez LED blesku, kdežto vpředu čeká 5megapixelová kamerka. Nadstandardní zvukový výstup zajistí čtveřice stereo reproduktorů s podporou Dolby Atmos. Zařízení kromě odemykání obličeje má také známou bezpečností platformu Samsung Knox.

Uživatele může ještě zajímat přítomnost 3,5mm sluchátkového jacku, vstup pro USB-C kabel či předinstalovaný operační systém Android 11. Na český trh vypustí dvě barevné verze (stříbrnou, šedou) za níže uvedené ceny dle zvolené konfigurace. Nicméně do konce ledna 2022 běží speciální akce, kde vybraní prodejci zdarma přibalí 128GB paměťovou kartu.

Doporučené maloobchodní ceny:

Verze 3+32 GB WiFi = 5 999 Kč včetně DPH

Verze 3+32 GB LTE = 6 999 Kč včetně DPH

Verze 4+64 GB WiFi = 6 499 Kč včetně DPH

