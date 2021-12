Apple iPad mini 6; zdroj: Dotekomanie.cz

Známý analytik z Bloombergu, Mark Gurman, zveřejnil zprávu zmiňující práci na třech nových iPadů pro rok 2022. Apple by měl mít v přípravách konkrétně iPad, iPad Air a iPad Pro. Konkrétně varianta s koncovkou Pro dozraje patrně největších změn. Očekávat totiž můžeme nejen nový design, ale také příchod bezdrátového nabíjení. iPad základní úrovně a iPad Air pak projdou drobnější aktualizací.

iPad Pro, iPad Air a iPad

iPad prošel letos mírnou aktualizací, která přidala čip A13, TrueTone a 12MPx ultraširoký přední fotoaparát s Center Stage pro videohovory. Apple už čtyři roky každý rok vydává aktualizované verze iPadu, často s menšími změnami a novými procesory. Díky tomu je cena velmi nízká a očekává se stejná strategie i pro rok 2022. Co konkrétního ale 10. generace iPadu nabídne není známo. Spekuluje se o tenčí konstrukci a větším displeji, svým způsobem by mělo jít o iPad Air 3.

Zpočátku se zdálo, že by se iPad Air mohl konečně dočkat OLED panelu od Samsungu. Bohužel to ale vypadá, že Apple od tohoto plánu ustoupil a hodlá zachovat standardní LCD technologii, škoda. Model Air by se specifikacemi měl podobat iPadu mini. Očekávat tak můžeme A15 Bionic, 5G konektivitu a Center Stage.

Největší změny se ale projeví v případě iPadu Pro. Ten projde velkou designovou proměnou a hlavně dostane podporu bezdrátového nabíjení. Nedovedu si zatím moc představit, jak taková bezdrátová nabíječka bude vypadat, ale zřejmě zabere hodně místa.

Zdroj: macrumors.com



Domů » Články » iPad Pro přinese bezdrátové nabíjení a nový design, iPad Air a iPad drobné změny

reklama reklama