Apple AR/VR brýle 1. gen. se soustředí na hraní her, konzumaci médií a komunikaci

Opravdu dlouhou dobu se spekuluje o příchodu prvního AR/VR produktu s logem nakousnutého jablka. Apple na tomto produktu pracuje několik let a chce si dát skutečně záležet. Vždyť právě Apple bude mít nejlepší řešení na trhu, alespoň podle analytika Ming-Chi Kua. Apple má před sebou navíc několik velkých výzev v oblasti designu, protože společnost chce posunout svůj AR/VR headset na vyšší úroveň. Revoluce v AR/VR světě má přijít v uživatelském rozhraní, na kterém společnost usilovně pracuje. V podstatě půjde o podobně velký krok, jako v případě multi-touch na iPhonu první generace. Náhlavní souprava bude vybavena dvěma 8K displeji s vysokým rozlišením, pravděpodobně půjde o technologii micro-OLED, a celou řadou kamer pro detekci očí, hlavy a další funkce rozšířené reality.

Apple AR/VR brýle

Dosud nebylo známo, k čemu konkrétně bude první AR/VR headset sloužit. Podle Marka Gurmana, analytika z Bloombergu, bude náhlavní souprava pro rozšířenou realitu (AR) a virtuální realitu (VR) zaměřena na hraní her, konzumaci médií a obecnou komunikaci. Ve své zprávě Mark nastínil široké případy použití, které mohou uživatelé očekávat od této náhlavní soupravy.

Apple se prý chystá připravit headset tak, aby byl schopen nahradit iPhone do příštích 10 let. První generace AR/VR headsetu se ale nebude snažit Mac, iPhone nebo iPad nahradit. Zaměří se totiž na hraní her, konzumaci médií a komunikaci.

„Hlavním zaměřením produktu bude hraní her, vzhledem k tomu, že bude mít více procesorů, ventilátor, displeje s extrémně vysokým rozlišením a vlastní App Store. Dále konzumace médií. Očekávám, že Apple bude spolupracovat s mediálními partnery na vytváření obsahu, který bude možné sledovat ve VR. Za třetí, komunikace. Představte si FaceTime, akorát ve VR světě“, uvedl Mark Gurman ve své zprávě.

Zařízení má poskytnout lehkou konstrukci, dva hlavní procesory, dva 4K mikro LED displeje, 15 optických modulů, sledování očí, Wi-Fi 6E konektivitu, a více. Apple v minulosti podal několik patentů souvisejících s potenciálním softwarem zařízení. Nový AR/VR produkt se na trhu objeví koncem roku 2022 nebo začátkem roku 2023. Ještě před uvedením ale bude Apple chtít mít 100% funkční software, ekosystém a připravené služby.

