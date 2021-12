Apple v roce 2022: nové designy, historicky největší změny u MacBooku Air a první AR/VR headset

Je trochu klišé, když se řekne, že výrobci měli náročný rok. Minimálně v případě Applu tomu tak skutečně bylo. Musel se připravit na představení řady iPhone 13, Maců s Apple Silicon a další. 2021 ještě neskončil a Apple se už musí zaměřovat na příští rok. Pojďme si zrekapitulovat, jaký rok to pro Apple bude.

Mark Gurman z Bloombergu vydal zprávu, ve které potvrzuje příchod hned několika produktů, o kterých už nějakou chvíli víme. Zejména Apple plánuje nový design pro iPad Pro s podporou bezdrátového nabíjení a také aktualizace nižších kategorií, tj. iPad Air a iPad. V přípravách jsou přepracované MacBooky Air, které mají dostat i výkonnější Apple Silicon procesor (M2). Kromě toho očekávejme příchod nového MacBooku Pro (základní úroveň), Macu Pro a Macu mini.

Mark Gurman tvrdí, že dodavatelé Applu se chystají na výrobu tří nových Apple Watch modelů, včetně aktualizovaného SE, standardního modelu a odolnější verze pro extrémní sportovce. V oblasti telefonů bude nejzajímavějším přírůstkem iPhone SE s podporou 5G sítí a AirPods Pro 2. Pravděpodobně největší bombou má být smíšený headset pro rozšířenou a virtuální realitu.

