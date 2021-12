Chytré hodinky nově v obchodech – elegantní, sportovní i levné

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.

Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Předchozí díl: Chytré hodinky nově v obchodech – levné, elegantní, i z vyšší řady

Michael Kors MKT5311 Gen 6 Bradshaw 44mm

Na trhu najdete nový model Michael Kors MKT5311 Gen 6 Bradshaw 44mm, který může zaujmout novějším procesorem, Google Pay nebo integrovanou GPS. Samozřejmostí je v tomto případě Wear OS od Googlu, přičemž by měla být dostupná aktualizace na verzi tři.

LIU JO SWLJ004 a LIU JO SWLJ002

Další model spíš cílí na dámy, ale jinak se jedná o celkem běžné chytré hodinky se základními funkcemi a možností měření fyzické aktivity, případně spánkové. Nechybí monitorování tepu. Podporují notifikace, ovládání hudby a foťáku, ale další pokročilejší funkce zde nenajdete.

Garett Women Lisa

Další hodinky s poměrně běžnou výbavou opět cílí zejména na dámy. Zde nechybí odolnost vůči vodě a prachu, která je ověřena certifikací IP67. Nabízí se měření srdečního tepu, monitor krevního tlaku a krokoměr. Výdrž na jedno nabití má dosahovat až dvaceti dnů.

Wotchi WO95BNL

Chytré hodinky Wotchi WO95BNL se mohou oproti jiným podobným levnějším modelům s omezenějšími možnostmi softwarového rozšíření pochlubit navíc měřením EKG. Nechybí podpora pro notifikace a některé sociální sítě.

Redmi Watch 2 Lite

Pokud hledáte dostupnější hodinky a přitom mít k dispozici například GPS, měl by vás zaujmout model Redmi Watch 2 Lite. Co se týče fitness funkcí, k dispozici je 100 cvičebních režimů, kde nechybí 17 profesionálních pro vnitřní a venkovní aktivity. Sice neosloví designem, ale mají co nabídnout.



