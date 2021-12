7 aplikací pro Android, které pomohou s rodičovskou kontrolou dětí nejen na internetu [sponzorovaný článek]

Rodičovská kontrola na mobilních telefonech v průběhu let hodně prošla velkým vývojem. Dříve měla zařízení dětské režimy, které v podstatě dítě úplně odřízly od uživatelského prostředí a dítě zamkly v konkrétní aplikaci. Dětský režim lze bohužel snadno obejít a nefunguje příliš dobře.

Aplikace, které pomohou s online bezpečností vašeho dítěte

Naštěstí existuje mnoho alternativ, které fungují o mnoho lépe. Tyto alternativy dávají vašim dětem větší svobodu dělat to, co chtějí, a přitom je máte stále pod kontrolou. Zde jsou ty nejlepší aplikace pro rodičovskou kontrolu pro Android a některé další metody pro případ, že potřebujete mít ještě lepší kontrolu. V tomto seznamu nefigurují žádné aplikace pro dětský režim, jelikož se jedná o zastaralou metodu a děti ji mohou snadno obejít.

EvaSpy

EvaSpy jsme vybrali jako nejlepší aplikaci pro rodičovskou kontrolu, jelikož ze všech aplikací sleduje zdaleka největší počet aplikací především z oblasti sociálních médií (více než 50). Specialitou EvaSpy je právě monitorování sociálních médií a sítí, které představují jednu z největších hrozeb.

EvaSpy se snadno instaluje. Jakmile si stáhnete aplikaci do svého zařízení a připojíte účet svého dítěte, stačí vybrat aplikace, které chcete, aby aplikace sledovala, a máte hotovo. Aplikace má schopnost sledovat textové zprávy, obrázky/fotografie, obsah e-mailů, historii procházení a další. Kromě toho aplikace sleduje polohu dětí a nabízí hlídání dítěte na základě definované oblast. Pokud vaše dítě opustí bezpečné místo, aplikace vás okamžitě upozorní. Můžete také sledovat telefonní hovory a zjistit, s kým vaše dítě komunikuje. Nejlepší na této aplikaci je, že EvaSpy žádné obcházení zabezpečení zařízení, jako je například root, a podobně.

Qustodio

Instalace Qustodio je snadná. Vyžaduje, aby si rodič nainstaloval aplikaci do svého telefonu nebo si založil účet přes webové rozhraní na počítači a poté aplikaci nainstaloval do zařízení dítěte. V rámci procesu instalace si můžete ze seznamu kategorií vybrat, jaký obsah chcete blokovat a ke kterému lze přistupovat. Rodiče si také mohou aplikaci přizpůsobit tak, aby vyhovovala jejich konkrétním zájmům a požadavkům. Qustodio vám také umožňuje blokovat konkrétní aplikace a hry, ke kterým nechcete, aby vaše dítě mělo přístup, a také blokovat kontakty, aby volaly na telefon vašeho dítěte nebo posílaly textové zprávy.

V rámci prémiové verze služby Qustodio budete moci nejen prohlížet texty a číst SMS zprávy svého dítěte, ale také vidět, co dělá v aplikacích sociálních sítí, jako je Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat a WhatsApp. Je také možné nastavit časové limity pro hraní a interakci na sociálních sítích nebo nastavit čas upozornění, jako je večeře, studium, spaní nebo rodinný čas, kdy nechcete, aby se zařízení používalo.

KidLogger

Nic se nedostane přes Kidlogger. Tato bezplatná aplikace pro rodičovskou kontrolu nejen že sleduje, co vaše děti píší a jaké webové stránky navštěvují, ale také uchovává záznamy o tom, jaké programy používají a jaké snímky obrazovky pořizují. Pokud se obáváte, s kým mohou vaše děti komunikovat online, existuje dokonce hlasem aktivovaný záznamník zvuku. Pokud jsou vaše děti o něco starší a zodpovědnější, můžete si vybrat, které možnosti chcete sledovat, a poskytnout jim trochu více soukromí.

Bezplatná verze aplikace pokrývá pouze jedno zařízení a postrádá některé ze sofistikovanějších funkcí obsažených v placené verzi (včetně tichého sledování konverzací WhatsApp a schopnosti poslouchat hovory přes Skype), ale stále je to všestranný nástroj, pokud máte obavy o bezpečnost svých dětí.

WebWatcher

WebWatcher zaručuje, že jej můžete nainstalovat a začít používat na jakémkoliv zařízení do 5 minut nebo i méně (prověřeno v rámci našeho testování). Je to dobrá volba, pokud s monitorovacím softwarem začínáte a nemáte moc času na jeho nastavení. Můžete si prohlížet opravdu do hloubky zaznamenaná data o každodenních aktivitách svého dítěte, nebo můžete jednoduše spoléhat na protokol výstrah WebWatcher, který vás upozorní na jakékoli rizikové chování. Prostředí WebWatcher, respektive jeho chování můžete, nastavit tak, aby maximálně vyhovovalo specifickým potřebám vaší rodiny.

Můžete si dokonce zobrazit záznamy, jako jsou smazané texty, snímky obrazovky a protokoly hovorů, abyste ochránili své děti před potenciálními predátory. WebWatcher vám také umožní kontrolovat polohu vašeho dítěte v reálném čase pomocí GPS. Největší nevýhodou je, že se na aplikaci nevztahuje záruka vrácení peněz v případě, že by vám aplikace nevyhovovala. Aplikace je ve srovnání s ostatním podobnými poměrně drahá.

Find My Kids

Find My Kids je odlehčenější verze aplikací pro rodičovskou kontrolu. Aplikace neustále sleduje polohu vašich dětí. Můžete vidět, kde jsou, kam jdou a kde byly. Líbí se nám na ní, že je velmi jednoduchá jednoduchá na ovládání. Po otevření aplikace ihned vidíte, kde se vaše děti nacházejí. Některé další funkce zahrnují upozornění, pokud má telefon vašeho dítěte potíže s odesíláním polohy a můžete také sledovat, jaké aplikace dítě používá. K dispozici jsou také některé bezpečnostní funkce kontroly, monitorování stavu baterie na zařízení vašeho dítěte a také rodinný chat, takže můžete s dítětem komunikovat. Ve srovnání s konkurenčními aplikacemi je Find My Kids relativně levná. Navíc oceňujeme, že si ji můžete koupit za jednorázovou částku 25,99 $, i přesto, že je licence platná pouze pro tři zařízení najednou.

NetNanny

Net Nanny je jednou z nejdůvěryhodnějších a nejkomplexnějších aplikací na trhu. Net Nanny vám umožňuje sledovat digitální návyky vaší rodiny a zároveň chránit vaše děti před škodlivým obsahem. Můžete stanovit limity času stráveného na obrazovce a zabránit svým dětem v přístupu k nevhodnému obsahu. Dostanete podrobné informace o tom, po čem děti pátrají na internetu. Budete také dostávat upozornění v reálném čase ohledně obsah souvisejícího s pornografií, sebevraždou, zbraněmi nebo drogami. Poté můžete zablokovat weby a aplikace, ke kterým nechcete, aby vaše dítě mělo přístup, nebo nastavit konkrétní denní dobu, kdy smí být online.

ESET Parental Control pro Android

ESET Parental Control pro Android postrádá funkce pro sledování textových zpráv a hovorů (a blokování čísel). Správa aplikací a správa času dítětem stráveného online, Funkce, které získáte s bezplatnou verzí ESET Parental Control pro Android, fungují relativně dobře. Sledování polohy a geofencing ale získáte, pokud si zaplatíte prémiovou verzi aplikace. (K dispozici je 14denní bezplatná zkušební verze plus výrazné slevy pro dlouhodobé předplatné). U aplikace se nám líbila funkce, která umožňuje dítěti poslat SOS zprávu na definované kontakty jediným klepnutím.



Domů » Články » 7 aplikací pro Android, které pomohou s rodičovskou kontrolou dětí nejen na internetu [sponzorovaný článek]

reklama reklama