ZTE S40 řada prošla prvním certifikačním procesem

ZTE S30 Pro, ZTE S30, ZTE S30 SE; Zdroj: ZTE

Certifikačním procesem prošel nový smartphone od ZTE s modelovým označením 9040N. Obecně tyto procesy odhalí některé specifikace zařízení, což platí i v tomto případě. Mělo by se jednat o ZTE S40, tedy nástupce řady S30.

ZTE S40 v březnu 2022

Zařízení by pak mělo být vybaveno podporou technologie rychlého 65W nabíjení. Ovšem kromě této rychlosti nabíjení se o chystaném smartphonu nic moc neví. Jelikož zařízení prošlo certifikačním procesem, je velmi pravděpodobné, že bude brzy představeno pro čínský trh. Pokud se navíc skutečně jedná o řadu S40, bude se jednat zřejmě o model s přídavkem Pro, a to z důvodu rychlosti nabíjení.

Řada ZTE S30 byla uvedena v průběhu letošního března. To by mohlo znamenat, že nová generace by se mohla na trh podívat v podobném časovém horizontu.

Zdroj: gizmochina.com



