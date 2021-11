Xiaomi Pad 5 – tablet, který nemá konkurenci [recenze]

Zdroj: Dotekomanie

Novinka od společnosti Xiaomi nese název Xiaomi Pad 5, který se vyznačuje tím, že dokonale pokrývá za skvělou cenu všechny vlastnosti, které by tablet s Androidem měl mít. Vyznačuje se skvělým displejem s krásnými barvami a vysokou obnovovací frekvencí. Design je skvěle provedený, konstrukce je příjemná na dotek a skvěle se drží. Celé prostředí systému Android s nástavbou MIUI je příjemné na používání, přehledné a srozumitelné. Navíc Xiaomi svá zařízení dlouhodobě aktualizuje, věřím tedy, že tomu bude tak i u jejich zatím posledního modelu. Tablet je výkonný, nezaznamenáváte žádné potíže, které by vám bránily v jeho pravidelném používání. Má skvěle audiální vlastnosti a umožňuje též pořizování decentních fotografií, což u tabletů nebývá zrovna silná stránka. Má tablet za cenu kolem 9 000 Kč vůbec nějaké mouchy? Pojďme se na to společně podívat.

Specifikace Xiaomi Mi Pad 5

displej: 11 palců, 2560 x 1600 pixelů, HDR10, Dolby Vision se čtyřmi reproduktory, 120 Hz, LCD

procesor: Snapdragon 860

RAM: 6 GB LPDDR4x

úložiště: 128/256 GB UFS 3.1

Android 11 + MIUI for Pad

Foťáky: zadní – 13 MPx přední – 8 MPx

WiFi 5, Bluetooth 5.0

Dolby Atmos, 4 reproduktory

rozměry: 254,69 x 166,25 x 6,85 mm, 511 gramů

baterie: 8720 mAh + 33W nabíjení

Provedení

Tablet Xiaomi Pad 5 se vyznačuje tím, že má velice tenké tělo s kovovým rámem a plastovými zády, které imitují kov. Tablet jako takový je pocitově velice chladný na dotek i zvolené barvy jsou studené. Šedá barva nepřidává vůbec žádnou živost. Pozadí je matné, avšak vytváří při dobrém dopadu světla zajímavé šedozelené odlesky. Nevýhodou zádové části je velice výrazně vystupující fotoaparát s diodou, který vytváří při položení na stůl nepříjemně se houpající podložku. Výrobce nemusel nechat fotoaparát vystoupnout pomocí dvojnásobného schůdku. Konstrukce fotoaparátu je nepříjemná, není dobře řešená. Zapínání tabletu je na horní části vedle první části stereo reproduktorů. Ovládání hlasitosti je pomocí jemně vystupujících tlačítek. Občas je velice těžké je nahmatat a správně zmáčknout, protože prostředí boční hrany tabletu se nijak od sebe výrazněji neliší a tlačítka nijak nevystupují na straně a je tedy občas tlačítka najít. Na horní a spodní části se nachází reproduktory, které podporují Dolby Atmos zvuk. Jsou to stereofonní reproduktory, které hrají velice dobře, basy však znějí plastověji. Každopádně na sledování filmů a seriálů či na nenáročný poslech hudby je to dostačující nástroj.

Zajímavostí je na tabletu i displej, který má úhlopříčku 11 palců. Xiaomi nabízí displej, jenž je velice bohatý na kontrast barev i na jejich živé zobrazení. Tento displej má velice dobrou svítivost, tablet většinou člověk používá v domácnosti a jeho maximální jas je naprosto dostačující, velice výrazný. Venku na přímém slunci je jas dostačující. Troufl bych si říci, že více nitů by mu slušelo, avšak tablety se většinou používají ve vnitřním prostředí, a proto si myslím, že jas je naprosto dostačující. Jedinou nevýhodou displeje je, že zanechává mastné otisky na sobě. To znamená, že když máte vypnutý displej a tablet položený, tak vidíte velice jasně matné otisky od prstů. Při sezení a dlouhém držení v rukou začne být váha kolem půl kila poměrně cítit a ruce budou slábnout, pro tablet je dobré pořídit si stojánek nebo obal se stojanem.

U tabletu chybí odemykání pomocí snímků obličeje, a dokonce i odemykání pomocí otisků prstů, jediné zabezpečení je přes gesto či číselné heslo. K tabletu jsem neměl možnost vyzkoušet stylus, není součástí balení. U tabletu není podpora pro SIM karty, není tedy možné využití mobilních dat. Stejně tak není přítomno NFC a ani GPS či jiný lokalizační systém. Baterie s kapacitou 8 720 mAh nemá bezdrátové nabíjení, k dispozici je v balení 22,5W adaptér a nabíjecí USB-C kabel. Při běžném používání tabletu, sociální sítě, videa, hry, vydrží tablet kolem desíti hodin. Osobně jsme nabíjel tablet jednou týdně a nabití do plna je ke dvou hodinám.

Vychytaný systém od Xiaomi?

Vzpomínám na doby, kdy nástavba MIUI od Xiaomi nebyla dobrá, nebyla vychytaná. Bylo tam spoustu chyb s doručováním esemesek, s rychlým vybíjením baterie, problémy s doručováním oznámením, celkově prostředí se mi nezdálo vůbec přehledné. V současnosti verze 12.5 pro tablety je poměrně lehká verze, přehledná, není nijak přehlcená barvami, je velice srozumitelné na používání. Trochu obtížnější je vyznat se v nastavení, kde jsou různé položky schovány pod kategoriemi, kde by člověk je úplně nečekal. Každopádně není to nic nepříjemného, přes vyhledávací lištu naleznete velice snadno to, co potřebujete. Systém jako takový, který je poháněný velice výkonným procesorem od Snapdragonu, je naprosto svižný, brilantní a nabízí úžasné funkce jako možnosti dvou oddělených profilů (u Second space se mi však vyskytl problém s přidáváním druhého účtu a nemožnosti rozdílného nastavení tabletu na druhém účtu) či další úžasné funkce je třeba jednoduché přepínání mezi světlým a tmavým režimem. Velice hezké je i to, jak je oddělená lišta oznámení a lišta nastavení. Jedná se sice o osobní preference, ale i grafické provedení ikonek se mi velice povedené. Systém hodnotím jako svižný a dokonale odladěný.

Drobné neduhy

Zaznamenal jsem problémy s některými aplikacemi, konkrétně s Telegramem, který se občas naprosto zcela zasekl, nechtěl se pustit a muselo být vynuceno ukončení, aby začal fungovat. Stačilo, aby vyskočila zpráva, chtěl jsem ji otevřít přes oznamovací lištu, ale to mi systém nepovolil. Musel jsem jít na plochu a kliknout na ikonku aplikace, nepomohl ani restart aplikace. Problémy jsem zaznamenal i u aplikace YouTube, která občas nebyla schopna posunout video dopředu či dozadu o pár vteřin a neustále mě přeskakovala na jiná videa, která jsem ani nechtěl spustit. Další problémy jsem zaznamenal v oznámeních, která přicházela a duplicitně, když už byly třeba odbyt i na telefonu, tak řekněme třeba 1/3 oznámení z Gmailu či z Kalendáře, z Twitteru či Telegramu přišla i na tablet, ačkoli již byla vyřízena na telefonu. Nebylo to zas tak časté, ale občas se ta oznámení duplikovala.

Občas systém nereaguje na tzv. swajpování v oznamovací liště, je nutné několikrát přejet prstem, než oznámení zmizí, někdy nelze snadno vrátit se na domovskou obrazovku, jedná se však o malé množství případů. Problém s notifikacemi je u každé druhé, problém vrátit se zpět na domovskou obrazovku je jednou z 10 až 15 případů. Ne zcela povedený je tmavý režim, ten totiž vše invertuje, titulky na Netflixu jsou tedy bílé s bílým stínem namísto černého, snímky/profilovky, které byly černobílé, nově vypadají jako nepovedený analogový film. Jedná se o drobnosti, avšak čekal bych, že je výrobce tzv. vychytá. Systém v tomto týdnu přinesl novou aktualizaci, avšak zmíněné neduhy nebyly opraveny, míra zasekávání či neregistrování přejetí prstem je stále stejná. Nejedná se však o nic, co by bylo neomluvitelné.

Nadměrný výkon

Snapdrahon 860 dosahuje v Antutu testu přes půl miliónu bodů a výkon pro tablet Xiaomi Pad 5 je více než dostatečný, navíc je párován s 6 GB operační paměti typu LPDDR4x. Nebýt drobných nedoladěných částech systému, nebylo by možné zaznamenat jakékoli problémy s plynulostí. K efektu plynulosti dopomáhá i 120Hz obnovovací frekvence obrazovky. Výkon byl pro mě dostačují pro všechny úkony, které jsem během testování na tabletu prováděl: focení, nahrávání videa, hraní her, sociální sítě, sledování filmů, videohovory a čtení knih. Vše bylo zcela bez problémů.

Extrémní pokles výkonu jsem zaznamenal pouze, když baterie klesne pod 10 %, v takovém případě je tablet velice pomalý, vše se otevírá velice dlouho. Ještě větší lenochod se z Pad 5 stane, když je baterie pod 5 %.

Fotografie nejsou to pravé, ale dostačují

Tablet není zařízení, se kterým byste chtěli pořizovat fotografie ve velkém množství. Fotoaparát se 13 MPx bohatě dostačuje jako nouzové řešení, je použitelný hlavně za dobrého světla. Fotky za šera jsou velice zrnité, neostré a tmavé. Selfie kamera je též velice slabá. MIUI se snaží zlepšit fotografie pomocí funkcí AI a HDR, není vhodné používat obě dvě zároveň, výsledný kontrast fotografií je již příliš silný. Nejlepším řešením pro používání fotografií mi vyšlo mít zapnuté AI a HDR off, případně mít HDR auto, a pokud nefotíte venku. můžete zapnout i AI. Uživatel však musí přijít na výslednou kombinaci nastavení sám, co nejvíce lahodí jeho oku.

Stojí Xiaomi Pad 5 za koupi? Pokud pro něj najdete využití, jednoznačně ano!

Celkově hodnotím tablet od Xiaomi jako velice povedené zařízení, které naprosto semele konkurenci v tabletu s Androidem v cenové hladině do 10 000 Kč. Tablet Xiaomi Pad 5 nemá konkurenci, v poměru cena výkon totiž exceluje. Sice jsou v něm drobné mouchy, ale věří však, že to nejsou zas takové problémy, které by měly odradit od koupi tohoto zařízení. Tablet jako takový poskytuje nadměrný výkon velice svižné a dobře odladěné prostředí, úžasný displej s vysokým rozlišením a příjemně se na něj kouká. Po hmatu je velice dobrý, velice velká kapacita baterie poměrně rychlé nabíjení v poměru k velikosti a kapacity. Celkově se jedná o konstrukčně velice povedený tablet s dobrým zvukem, který můžete velice skvěle využít pro své různorodé aktivity v rámci domácnosti, při dokoupení pera bych jej viděl i jako vhodného pomocníka pro studenty či pro osoby, které rády při setkáních si dělají poznámky či náčrty. Padu 5 se dá málo co vytknout, a neduhy, které má, nejsou nijak v jeho výrazný neprospěch. Najdete-li pro tablet využití, tak směle do Xiaomi Pad 5.

Klady

skvělá konstrukce

vysoký výkon

na tablet dobrý fotoaparát

dobrý displej

velice dobré reproduktory

dlouhá výdrž baterie

pravděpodobnost několika hlavních aktualizací systému

Zápory

chybí funkce otisku prstu či odemykání obličejem

drobné nedodělky v systému

stylus není součástí balení

povrh tabletu velice drží mastné otisky prstů

pro někoho může být cena kolem 10 000 Kč za tablet mnoho



