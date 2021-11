Signal přichází s novým řešením, jak odhalit spam zprávy

Dlouhá léta se mezi uživateli vedly diskuze, zda je bezpečnější iOS nebo Android. Dlouho bezpečnosti vládlo iOS a troufám si říci, že i dnes tomu tak stále je, protože nejde o open source systém. Naopak ale Android ušel kus cesty a nelze jednoznačně říct, že by měl bezpečnostní problémy, naopak si myslím, že je na tom moc dobře.

Pravděpodobně nejlepší dostupná možnost pro Android uživatele, kteří chtějí bezpečnou aplikaci pro zasílání zpráv, je aplikace Signal. Od začátku letošního roku služba podstatně zapracovala na navýšení své uživatelské základny a počátkem roku ohlásila přes 50 mil. instalací v Obchodě Play. Aplikace je sice soukromá a bezpečná, mnohdy se uživatelům stávalo, že dostávali spam zprávy.

Signal si je vědom těchto nevyžádaných zpráv a hodlá s nimi zatočit. Jelikož se služba obrovsky zvedla, logicky tím přilákala hromadu podvodníků. Konkurenční platformy třeba spoléhají na kontrolu obsahu konverzace v otevřeném textu nebo analýzu sociálních grafů, čímž jsou schopny určit spam.

Signal ale nemá k uživatelským datům nebo metadatům přístup, proto musela vymyslet jiné řešení. Nově hodlá k detekci spamu použít vyhrazený soukromý server, čímž by mělo dojít k eliminaci nevyžádaných zpráv.

Problém současných spam zpráv je, že jsou až příliš agresivní. Uživatelé si Signalu stěžovali na provokativní profilové fotky účtů, které se jim snažily poslat zprávu. Naštěstí aplikace nabídne žádosti zpráv, které jsou určeny pro kontakty, které nemáte uložené. Kromě toho Signal přestane propojovat URL adresy zobrazené v žádosti zpráv. Díky těmto krokům by Signal měl být o krok napřed před spammery.

Zdroj: androidpolice.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!