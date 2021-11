Nový patent podaný Applem odhaluje možnost zobrazení soukromého obsahu na iPhonu pouze přes speciální brýle

Zdroj: AppleInsider

Společnost Apple podala u amerického patentového úřadu patent, který odhaluje novou plánovanou funkci. Ta by měla umožnit zobrazení chráněných údajů v zařízení pouze skrze speciální brýle.

Apple možná plánuje nový způsob přístupu k soukromému obsahu na svých zařízeních

Patentová přihláška se týká systému, který by zobrazoval grafický výstup na zařízení pouze pomocí speciálních brýlí nebo náhlavní soupravy prostřednictvím technologie Face ID. Patentová přihláška obsahuje právě jeden patent, který nese označení Privacy Eyeweare. Společnost Apple údajně na takové náhlavní soupravě pracuje. Obsah, který by byl určen pro zobrazení přes speciální brýle by tak byl skrytý zraku ostatních. Novinka by měla poskytnout zvýšenou ochranu osobních údajů.

Obsah zobrazený na displeji by měl být pravděpodobně rozmazaný nebo jinak nečitelný a měl by být přístupný pouze majiteli zařízení, který jej bude schopen pomocí speciálního zařízení přečíst. Kromě této novinky patentová přihláška poodhaluje i novinky v technologii Face ID, která by měla nově podporovat profily. Ty by měly být pravděpodobně určitým krokem vpřed v používání Face ID na zařízeních Mac. Zároveň by Face ID mohlo umět rozeznávat drobné nuance obličeje, jako je účes, vousy nebo nošení brýlí, a to jak dioptrických, tak i slunečních. V tuto chvíli není jasné, zdali novinky obsažené v patentové přihlášce Apple někdy v budoucnu použije.

