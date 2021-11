Zoom testuje zobrazování reklam pro Basic uživatele

Sociální sítě jsou zpravidla naprosto bezplatné, registrovat se může každý, a pokud dlouhodobě bude uživatel ctít pravidla a zásady dané služby, pravděpodobně nebude platit nic ani v budoucnu. V případě, že uživatel nebude ctít pravidla a zásady dané služby, čeká ho ve většině případů ban.

Díky sociálním sítím jsme neustále v kontaktu se svými přáteli, rodinou nebo klienty. Zdarma jsme schopni se připojit ke komukoliv, kdo danou službu používá. Alespoň to si většina uživatelů myslí. Svět není ideální a nikdy nic není zadarmo. V online světě za služby „zdarma“ zaplatíme svými osobními údaji, což je, troufám si říci, nejhorší možná daň. Na druhou stranu z toho pak právě služby těží finanční prostředky, protože data používá hlavně pro cílení reklam na platformě. Zda je to fér hra, nechám na každém z vás.

Zpravidla služby bývají zprvu úplně zdarma, tj. necílí s žádnou reklamou. Postupem času, jak se stanou více populární, začnou testovat cílené reklamy. Skvělým příkladem je nově společnost Zoom, která zahájila test v podobě zobrazování reklamy uživatelům, kteří za službu neplatí. V tomto případě se reklamy zobrazí na stránce prohlížeče, která se uživatelům ukáže po ukončení hovoru. Prozatím jsou reklamy zobrazovány na vybraných trzích, ale je pravděpodobné, že se tento trend dostane ke všem uživatelům. Nutno podotknout, že se reklamy zobrazí v případě, že se uživatel se základním balíčkem Basic (zdarma) připojí ke schůzce uživatele, který je rovněž na úrovni Basic.

Zdroj: theverge.com

