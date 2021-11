Samsung mění frekvenci bezpečnostních aktualizací pro několik modelů

Zdroj: Dotekomanie.cz

Samsung se snaží vylepšit bezpečnostní aktualizace, tedy jejich frekvenci a také dobu, po kterou podporuje mobilní telefony. Dokonce jsme se dočkali oznámení, že některé smartphony se dočkají pětileté podpory. Tři roky jsou již běžnější u top modelů, ale ostatní nejsou zatím tak daleko. Nyní zde máme aktualizaci seznamu mobilů, které dostávají aktualizace.

Android 12 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Galaxy a Aktualizace

V tuto chvíli má Samsung stále tři kategorie zařízení. První dostává pravidelné měsíční záplaty, druhá pak čtvrtletní a u poslední dochází ke sporadické aktualizaci. Aktuální seznam je v jednom zvláštní. Galaxy A50 má stále měsíční aktualizace, ale důvodem je zřejmě firemní zařazení smartphonu. Mírně modifikovaný a mladší model Galaxy A50s se naopak posunul až do poslední kategorie. To by mohlo znamenat, že A50s brzy přestane dostávat aktualizace, zatímco starší A50 se dočká výrazně delší podpory.

Aktuální seznam mobilů s pravidelnými měsíčními bezpečnostními aktualizacemi začíná na top modelech série Galaxy S10, série S9 je již ve čtvrtletní kategorii stejně jako Note9.

Měsíční aktualizace

Galaxy Fold, Galaxy Fold 5G, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip3 5G

Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S10 5G, Galaxy S10 Lite

Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20 FE, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy Note10, Galaxy Note10 5G, Galaxy Note10+, Galaxy Note10+ 5G, Galaxy Note10 Lite, Galaxy Note20, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Note20 Ultra 5G

Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s 5G

Firemní modely: Galaxy A50, Galaxy XCover4s, Galaxy Xcover FieldPro, Galaxy Xcover Pro, Galaxy Xcover5

Čtvrtletní aktualizace

Galaxy S8 Active, Galaxy S9, Galaxy S9+

Galaxy Note9

Galaxy A40

Galaxy A01, Galaxy A01 Core, Galaxy A11, Galaxy A21, Galaxy A21s, Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A51, Galaxy A51 5G, Galaxy A71, Galaxy A71 5G

Galaxy A02, Galaxy A02s, Galaxy A03s, Galaxy A12, Galaxy A22, Galaxy A22 5G, Galaxy A32, Galaxy A32 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy A72, Galaxy A82 5G

Galaxy M01, Galaxy M11, Galaxy M21, Galaxy M21 2021, Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy M51, Galaxy M12, Galaxy M22, Galaxy M32, Galaxy M42 5G, Galaxy M52 5G, Galaxy M62

Galaxy F12, Galaxy F22, Galaxy F42 5G, Galaxy F52 5G, Galaxy F62

Galaxy Tab A 8.4 (2020), Galaxy Tab A7, Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Tab Active2, Galaxy Tab Active Pro, Galaxy Tab Active3

Galaxy Tab S6 5G, Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+, Galaxy Tab S7 FE

W20 5G, W21 5G

Firemní modely: Galaxy A8 (2018)

Nepravidelné aktualizace

Galaxy A6, Galaxy A6+, Galaxy A7 (2018), Galaxy A8+ (2018), Galaxy A8 Star, Galaxy A8s, Galaxy A9 (2018)

Galaxy A10, Galaxy A10e, Galaxy A10s, Galaxy A20e, Galaxy A20, Galaxy A30, Galaxy A60, Galaxy A70, Galaxy A80, Galaxy A90 5G

Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy A50s, Galaxy A70s

Galaxy J2 Core, Galaxy J3 Top, Galaxy J4, Galaxy J4+, Galaxy J6, Galaxy J6+, Galaxy J7 Duo, Galaxy J7 Prime2, Galaxy J7 Top, Galaxy J8

Galaxy M10, Galaxy M10s, Galaxy M20, Galaxy M30, Galaxy M30s, Galaxy M40

Galaxy Tab A 10.5 (2018), Galaxy Tab A 8 (2019), Galaxy Tab A 10.1 (2019), Galaxy Tab A with S pen

Galaxy Tab S4, Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab S6

