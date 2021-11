POCO M4 Pro 5G se ukazuje na obrázcích, podoba s Redmi Note 11 čistě náhodná?

Poco M3 Pro 5G; Zdroj: Poco

Čínské POCO je značka, za kterou historicky stála společnost Xiaomi a která byla oznámena v roce 2018. V roce 2020 se značka POCO stala samostatným výrobce cenově dostupných smartphonů, které si získaly své místo i na českém trhu.

POCOC M4 Pro 5G – slušná výbava za rozumnou cenu

Letos na jaře byl představen smartphone POCO M3 Pro 5G, který byl vybaven procesorem Dimensity 700 a displejem s 90Hz obnovovací frekvencí. Po pár měsících se již rýsuje jeho nástupce POCO M4 Pro 5G. Ten se svým vzhledem nápadně podobá modelu Redmi Note 11 od Xiaomi. Ačkoliv je POCO samostatnou značkou, vazby na Xiaomi jsou zde stále patrné. Podle informací by se měl nový model pochlubit 6,6palcovým displejem s výřezem pro selfie kameru, rozlišením FULL HD a obnovovací frekvencí 90 Hz.

Pohánět by jej měl procesor Dimensity 810 5G doplněným o 8 GB operační paměti RAM a vnitřní úložiště by mělo mít kapacitu 256 GB. Fotoaparát získá snímač s rozlišením 50 MPx a bude doplněn o ultraširoký objektiv s rozlišením 8 MPx. Baterie by měla mít slušnou kapacitu, a to 5 000 mAh s podporou rychlého 33W nabíjení. V době vstupu na trh bude telefon pravděpodobně vybaven systémem Android 11 s tím, že dle očekávání bude možné upgradovat na Android 12. Ačkoliv se jedná o telefon střední třídy, parametry jsou velice působivé. Předpokládá se, že by telefon měl přijít s cenovkou do 200 dolarů, což je velice příznivá cena.

Zdroj: androidcommunity.com



