Klávesnice SwiftKey od Miscrosoftu nyní umožňuje všem sdílení textu mezi systémy Android a Windows

Je to již několik měsíců, co společnost Microsoft testuje zajímavou funkci v podobě kopírování a vkládání textu skrze klávesnici SwiftKey pro Android a následné sdílení do počítače se systémem Windows. Funkce byla dostupná v rámci beta verze a nyní je přístupná vše uživatelům.

Kopírování textu ve Swiftkey mezi Androidem a Windows nyní pro všechny

Je to velmi jednoduché a užitečné. Na zařízení Android s nainstalovanou klávesnicí SwiftKey stačí funkci nakonfigurovat v nastavení, kde je nutné povolit synchronizaci schránky s cloudovým úložištěm. Do toho se totiž kopírovaný text bude odesílat. Následně je nutné synchronizaci povolit i na počítači s Windows.

Na počítači v systému Windows je potřeba povolit historii schránky a synchronizaci napříč všemi zařízeními. Kopírovaný text zůstane v cloudu uložený hodinu, poté bude vymazán. Podrobný návod naleznete na stránkách podpory. Novinka je dostupná v rámci mobilní aplikace SwiftKey od verze 7.9.0.5. Na počítači je pak tato funkce podporována ve Windows 10 (od aktualizace z října 2018) a na Windows 11.

