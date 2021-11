Zdroj: Dotekomanie.cz

Facebook přišel na to, jak obejít Apple, chce zajistit tvůrcům obsahu čisté zisky

Společnost Facebook, která nově vystupuje jako Meta, chce tvůrcům obsahu na své sociální síti zajistit férový způsob, jak si zajistit příjmy ze své činnosti. K tomu by měly přispět změny v rámci nástroje Předplatné, který funguje již od loňského roku.

Facebook chce motivovat tvůrce obsahu a zajistit jim lepší výdělky

Tvůrci obsahu v rámci aplikace Facebook pro iOS musí nyní odvádět část svého zisku Applu. Ten si v rámci svého platebního systému účtuje z každé provedené transakce 15-30% poplatek. Kdykoliv se nyní někdo zaregistruje pro předplatné, účtuje si Apple svou provizi, ačkoliv se společnost Facebook zavázala, že od tvůrců minimálně do roku 2023 nebude vybírat žádný poplatek. Do budoucna chce Facebook do aplikace pro iOS implementovat propagační odkaz, který zajistí uživatelům možnost přihlásit se k odběru obsahu bez nutnosti použít nákupní systém společnosti Apple.

„Začátkem tohoto roku jsme v rámci našeho závazku podporovat tvůrce sdělili, že Facebook nebude od tvůrců vybírat žádné poplatky za nákupy předplatného dříve než v roce 2023. Tvůrci však stále musí odvádět 15–30 % svých výdělků ve prospěch společností Apple, kdykoli si lidé zakoupí předplatné v aplikaci Facebook na mobilních zařízeních. U opakujících se plateb, jako jsou předplatná, se to poměrně rychle načítá, jelikož tento poplatek se platí každý měsíc.

Ode dneška nabízíme tvůrcům možnost nasměrovat lidi na web, aby dokončili nákup předplatného pomocí služby Facebook Pay. Když si lidé zakoupí předplatné na webu nebo mobilu, tvůrci si budou moci ponechat 100 % vydělaných peněz, bez daní. Tvůrci najdou svůj personalizovaný propagační odkaz ve Studiu pro autory, který mohou sdílet se svým publikem, včetně e-mailu nebo textové zprávy,“ prohlašuje Facebook.

V tuto chvíli není jasné, zdali bude platební metoda Facebook Pay v souladu s podmínkami, které určuje Apple, nicméně mluvčí společnosti sdělil, že Facebook věří, že s tímto by v budoucnu neměl být problém. Apple totiž v současné době nepovoluje aplikacím používat alternativní platební metody. Facebook toto pravidlo zatím obchází tak, že uživatele přesměrovává na webové stránky mimo aplikaci. Facebook rovněž spouští bonusový program, který tvůrcům bude platit za každého nového předplatitele, čímž chce tvůrce ještě více motivovat.

