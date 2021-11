Apple omezuje výrobu iPadů, aby mohl posílit dodávky nových iPhonů

Globální nedostatek komponent, především pak čipů, devastuje výrobní průmysl na mnoha frontách. Postiženy jsou nejen automobilky, ale s problémy se potýkají i dodavatelé součástek pro přední výrobce spotřební elektroniky, především pak mobilních telefonů.

Jinak na tom není ani společnost Apple, která díky nedostatku součástek, není schopná dostatečně pokrýt poptávku po nových iPhonech 13 a také Apple Watch série 7. Podle dostupných informací se společnost problém snaží vyřešit tak, že omezuje výrobu iPadů, aby mohla potřebné komponenty přerozdělit do výroby telefonů a hodinek. Z důvěryhodných zdrojů pochází informace, že Apple výrazně omezil výrobu iPadů, aby zajistil dostatek součástí pro výrobu iPhonů a Watch 7, po kterých je nyní vyšší poptávka než po tabletech.

Podle zprávy byla výroba iPadů snížena o 50 % a stejně tak údajně došlo k omezení výroby starší modelů iPhonů. Poptávka po nových Apple produktech roste jak v USA, tak i v Evropě, a i přes to, že poptávka po iPadech je rovněž poměrně silná, pro Apple jsou telefony iPhone klíčový produktem. Pro zákazníky, kteří si budou chtít pořídit nový iPad, to tak v důsledku znamená, že si budou muset počkat déle. Na webových stránkách společnosti je termín dodání některých modelů iPadů až v polovině prosince. Podle analýz vyplývá, že nedostatek čipů by měl přetrvávat i příští rok, což není příliš příznivá prognóza, nicméně vše se může ještě změnit.

