YouTube Music přichází na Wear OS 2, jako první jej dostanou hodinky TicWatch a Fossil

Když Samsung představil poslední generaci svých chytrý hodinek Galaxy Watch 4, svůj debut si odbyl také nový operační systém pro hodinky Wear OS ve verzi 3. S novou verzí Wear OS Google oznámil také dostupnost své vlastní hudební streamovací služby Youtube Music pro chytré hodinky. Zdálo se, že majitelé starších hodinek s Wear OS 2 budou o Youtube Music ochuzeni, nyní ale Google tuto aplikaci vypouští i právě starší verzi systému, přičemž v první vlně bude přístupná pro majitele hodinek TicWatch a Fosssil.

Youtube Music pro Wear OS 2

Po zrušení služby Google Play Music mnoho uživatelů očekávalo příchod Youtube Music na své chytré hodinky, což se nyní vyplnilo. Pro začátek však aplikace nebude dostupná pro všechny uživatele. Aplikace do Google přibyde pouze pro uživatele hodinek TicWatch využívající procesor Snapdragon 4100 a Fossil 6, generace. Ostatní modely , včetně těch využívajících Snapdragon 3100 by se měly dočkat ještě do konce tohoto roku.

Aplikace Youtube Music pro Wear OS bude narozdíl od verze pro smartphony lehce osekaná, zásadní funkce však zůstanou. Na hlavní stránce bude seznam rozdělený na kategorie Stažené, která bude obsahovat offline mix, Doporučeno, Knihovna a také Discover Mix pro objevování nových skladeb. Ikonka nastavení bude umístěna vespod a bude ukrývat také počet stažených skladeb. Jakmile spustíte přehrávání hudby, ovládací prvky budou přístupné pomocí přejetí prstem doleva. Nebude chybět ani možnost přidávání skladeb do oblíbených.

Co se týká dostupnosti Youtube Music pro Wear OS by mělo být dostupné již během tohoto týdne pro hodinky Fossil 6. generace, TicWatch Pro 3 GPS i LTE a TicWatch E3. Ostatní hodinky s Wear OS by se aplikace měly dočkat do konce roku.

