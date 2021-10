WhatsApp přináší šifrování záloh ve své poslední aktualizaci pro Android a iOS

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nedávno jsme vás informovali o tom, že WhatsApp chce nabídnout šifrování záloh, které jsou ukládány do úložiště Google Disk a na iCloud. Zhruba po měsíci oznamuje Mark Zuckerberg, že se šifrování záloh WhatsApp komunikace stává realitou.

Šifrování záloh ve WhatsApp je konečně tady

Novinka byla oznámena tento čtvrtek a podle slov Zuckerberga bude aktualizace dostupná celosvětově pro uživatele Androidu a iOS. My jsme zatím aktualizaci nezaznamenali, ale předpokládáme, že dorazí brzy. Nová funkce zajistí end-to-end šifrování záloh pomocí 64místného klíče, nebo heslem. O tom, jak by šifrování mělo fungovat, si můžete přečíst v tomto článku. Funkce šifrování záloh nebude ve výchozím nastavení fungovat automaticky, a proto jí bude nutné aktivovat ručně v nastavení aplikace.

V prostředí iOS a Android stačí jít do Nastavení -> Chaty -> Zálohování chatů a zde bychom měli nalézt možnost pro zapnutí šifrování. Společnost Facebook deklaruje, že šifrované zálohy nemůže číst ani WhatsApp, ani jakékoliv třetí strany. I přes to že poskytovatel uložiště, kam jsou zálohy ukládány, šifrování dat zajišťuje, doporučujeme, abyste šifrování přímo ve WhatsApp měli aktivované. Na co je ale potřeba si dát pozor? V případě ztráty hesla nebo šifrovacího klíče, nebude možné zálohu obnovit.

